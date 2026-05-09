La llegada del otoño no solo trae consigo el descenso de la temperatura y los días más cortos. Para muchos hogares, marca el inicio de una “invasión” silenciosa: la aparición frecuente de arañas en rincones, techos y, fundamentalmente, cerca de las aberturas. Ante este escenario, un truco casero ha ganado popularidad entre los especialistas en mantenimiento del hogar por su eficacia y bajo costo: el uso estratégico del limón. A diferencia de los insecticidas químicos, que pueden resultar irritantes o tóxicos en ambientes cerrados, el limón actúa como una barrera sensorial biológica. La clave reside en su composición química, capaz de alterar el comportamiento de los arácnidos sin dañarlos, aprovechando su aguda sensibilidad a ciertos aromas intensos. No es una percepción: la ciencia respalda el aumento de avistamientos de arañas. Andrew White, experto del portal Harbour Lifestyle, señala que las arañas buscan activamente refugios cálidos para protegerse de las heladas. Sin embargo, hay un factor reproductivo crucial. Según el Natural History Museum del Reino Unido, el otoño es la temporada de apareamiento. Los machos abandonan sus telas y deambulan en busca de hembras, ingresando a las viviendas a través de grietas, chimeneas y, principalmente, ventanas abiertas durante la noche. Para que el método sea efectivo, no basta con dejar un limón. Daniel Steward, director de Shield Pest Control, recomienda un protocolo específico para sellar los puntos de entrada: Si se busca una aplicación más estética y uniforme, es posible preparar una infusión. Basta con hervir las cáscaras de dos limones en agua durante 15 minutos. Una vez fría, la mezcla se filtra y se vuelca en un atomizador. Rociar este líquido en los burletes y marcos una vez al día no solo mantiene alejadas a las arañas, sino que aporta una fragancia de frescura natural al ambiente. Finalmente, los expertos coinciden en que el orden es el mejor aliado del limón. Mantener las entradas despejadas de calzado húmedo o ropa apilada reduce los “escondites” ideales para estos ejemplares, permitiendo que el truco cítrico cumpla su función con máxima eficiencia.