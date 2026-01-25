Para los amantes de mantener sus ambientes perfumados, las opciones de productos industriales disponibles son infinitas, pues existe una pensada para cada gusto y espacio del hogar.

Sin embargo, cada vez son más quienes optan por alternativas caseras y de bajo costo que pueden realizarse con elementos disponibles en todas las viviendas.

Dentro de esta tendencia, las cáscaras de cítricos, como naranja, limón, pomelo o mandarina son grandes aliadas para realizar aromatizantes caseros, pues combinadas con especias como la canela y la pimienta permiten perfumar cualquier espacio sin necesidad de gastar grandes sumas de dinero.

Hervir cáscaras de mandarina con pimienta y canela: cómo hacerlo paso a paso

Para preparar esta mezcla, se necesitarán los siguientes ingredientes

1 l de agua

Cascaras de mandarina (la cantidad dependerá de qué tan intenso se desee el aroma)

2 ramas de canela

Una pizca de pimienta

La cáscara de mandarina puede utilizarse para preparar aromatizantes caseros. Fuente: archivo.

El paso a paso

Colocar todos los ingredientes en una olla Hervir a fuego bajo durante 15 minutos sin tapa y con los ambientes del hogar comunicados para que el aroma pueda esparcirse sin dificultad Reponer el agua a medida que se evapore

El momento más recomendado para utilizar esta mezcla

Cómo el aroma que desprende esta preparación puede funcionar a modo de neutralizante natural, es ideal para poner en práctica después de haber cocinado alimentos con olores invasivos o simplemente para crear una atmósfera acogedora.

Si se desea potenciar la fragancia, pueden utilizarse productos de limpieza con aromas cítricos o perfumes para tela que combinen con esta misma familia aromática.