A la hora de aromatizar los ambientes, muchas personas optan alternativas caseras que pueden realizarse mezclando elementos presentes en casi todos los hogares. Estas opciones no solo son económicas, sino que también permiten personalizar el perfume de los espacios de manera única.

Dentro de estas opciones, las cáscaras de cítricos, tales como naranja o mandarina, se presentan como aliadas ideales para llevar a cabo preparaciones caseras. Si se combinan con especias aromáticas como la canela, logran perfumar cualquier espacio sin necesidad de realizar gastos extra.

Por qué recomiendan hervir cáscaras de naranja y mandarina con canela

La naranja, la mandarina y la canela destacan por sus aceites esenciales naturales, que se liberan fácilmente al hervirse en agua. Esta mezcla de aroma fresco con un toque especiado permite neutralizar malos olores con facilidad.

Se trata entonces de un aromatizante natural que resulta especialmente útil para eliminar olores fuertes de comida o simplemente para ambientar el hogar con una opción sencilla de elaborar y diferente.

La cáscara de naranja es un excelente aromatizante natural. Fuente: Shutterstock. Fuente: Shutterstock New Africa

Cómo hervir cáscaras de mandarina y naranja con canela: guía paso a paso

Para la preparación de esta mezcla, serán necesarios los siguientes componentes:

1 litro de agua

Cáscaras de mandarina y naranja (la cantidad dependerá de la intensidad del aroma deseado)

2 ramas de canela

Cómo preparar la mezcla

Colocar todos los ingredientes en una olla Hervir a fuego bajo durante 15 minutos sin tapa y con las puertas de las habitaciones abiertas para que el aroma alcance todo el hogar Una vez se encuentre frío, el líquido puede colarse y verterse dentro de un pulverizador para utilizar como aromatizante a gusto. Si se prefiere, pueden verterse además unas gotitas de aceite esencial.

Usos alternativos de esta mezcla casera con mandarina, naranja y canela

La combinación de jabones y aceites esenciales de la misma familia aromática es una excelente alternativa para intensificar la fragancia y asegurar su permanencia en el ambiente de manera duradera.

Para lograr una atmósfera refrescante, a la vez que relajante y acogedora para cualquier ocasión, se puede rociar la mezcla sobre alfombras, cortinas y almohadones.