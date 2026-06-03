La presencia de humedad dentro del hogar es uno de los problemas más frecuentes que podemos encontrar, y con él los placares se convierten en blanco fácil.

Se trata de uno de los ambientes más utilizados en cualquier casa y, a su vez, más propensos a la acumulación de humedad y la aparición de olores desagradables. Estas condiciones, sumado a la falta de ventilación, complican el mantenimiento de las prendas en buen estado.

En ese contexto, existe un truco casero muy efectivo para solucionar este inconveniente: colocar un frasco de arroz. Este método natural ayuda a extraer la humedad acumulada de forma sencilla y económica, sin utilizar productos químicos.

Por qué el arroz funciona para controlar la humedad

El arroz blanco crudo destaca por su alto poder de absorción. Por este motivo, es un recurso frecuente en trucos domésticos para combatir el exceso de humedad ambiental dentro de los armarios .

Al colocar un frasco abierto en el interior del placard, el grano actúa como un desodorizante natural y elimina la humedad desde la raíz, sin necesidad de enmascarar el problema con fragancias artificiales o aromatizantes industriales.

Además de su función práctica, el Feng Shui considera al arroz un símbolo de abundancia . Su uso en el hogar ayuda a equilibrar la energía, protegiendo tanto las prendas como los objetos personales.

Cómo utilizar el frasco de arroz correctamente

Para potenciar los resultados, los especialistas sugieren utilizar específicamente arroz blanco crudo. Esta variedad posee una capacidad de absorción superior en comparación con otros tipos de granos disponibles en el mercado.

El procedimiento consiste en colocar el arroz dentro de un frasco de vidrio limpio y seco. Es fundamental dejar el recipiente abierto para que pueda captar eficientemente la humedad del ambiente.

Se recomienda ubicar varios frascos en diferentes sectores del placard. Concretamente, las esquinas y los estantes son los lugares más estratégicos, ya que es donde suele concentrarse la mayor cantidad de humedad.

Recomendaciones adicionales

Otra opción efectiva es distribuir recipientes pequeños dentro de los cajones. Esta técnica es ideal para proteger prendas delicadas o de uso frecuente que requieren un cuidado especial contra el encierro.

Es importante tener en cuenta que el arroz debe reemplazarse cuando comienza a apelmazarse o a cambiar de color . En ambientes secos, esto suele ocurrir cada tres o cuatro semanas, asegurando que el efecto absorbente se mantenga activo.

En placares con alta humedad o poca ventilación, el cambio debe ser más frecuente. En estos casos, se aconseja renovar el contenido del frasco cada diez o quince días para garantizar su eficacia.

Es fundamental evitar el contacto directo del arroz con la ropa para prevenir cualquier inconveniente. Este truco debe complementarse siempre con una ventilación periódica de los espacios para optimizar los resultados.