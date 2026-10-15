Cuando una persona fallece y deja propiedades en distintas provincias de la Argentina, pueden surgir dudas sobre cómo se realiza la sucesión y qué trámites deben completar los herederos.

Uno de los casos que suele presentar interrogantes es si debe iniciarse una nueva sucesión si el fallecido tenía su último domicilio en Buenos Aires, pero era propietario de una casa en Córdoba y un departamento en Santa Fe o Salta.

El Código Civil y Comercial de la Nación, que regula la Ley de Sucesiones, establece un criterio general para determinar dónde debe tramitarse la sucesión. El proceso judicial se inicia, como regla, ante el juez del último domicilio del fallecido, independientemente de la ubicación de los inmuebles que integren la herencia.

Sucesiones: dónde se inicia el juicio si hay propiedades en varias provincias

El Código Civil y Comercial de la Nación establece que la competencia sobre el proceso sucesorio corresponde al juez del último domicilio del causante. Esto significa que la ubicación de las casas, los terrenos o los departamentos no determina, por sí sola, dónde debe iniciarse el expediente.

La sucesión, por su parte, deberá tramitarse, en principio, ante el juez competente de su último domicilio. Allí se determinarán los herederos y se avanzará con los procedimientos necesarios para transmitir los bienes, según expresa el estudio jurídico Marinus Legales en su sitio web.

Mujer entristecida durante un velorio.

Qué sucede con las casas y los terrenos ubicados en otras provincias

Una vez que se obtiene la declaratoria de herederos o se aprueba el testamento, según corresponda, deben realizarse los trámites necesarios para inscribir los inmuebles a nombre de quienes los reciben por herencia.

Para ello, se presenta la documentación judicial ante el Registro de la Propiedad Inmueble de la jurisdicción donde está ubicado cada bien. Aunque no sea necesario iniciar un nuevo juicio sucesorio por cada provincia, las inscripciones registrales pueden exigir documentación, formularios y pagos específicos.

Por ese motivo, es importante verificar los requisitos de cada registro provincial y coordinar las presentaciones con un profesional que conozca las exigencias locales.

Qué documentación se necesita para iniciar una sucesión

Para comenzar el trámite, conviene reunir la documentación personal del fallecido, los datos de los herederos y los títulos de propiedad de los inmuebles.

Entre los documentos que suelen solicitarse se encuentran:

Del fallecido: partida de defunción y documentación personal; también pueden requerirse actas que acrediten su estado civil.

De los herederos: DNI y partidas de nacimiento, actas de matrimonio u otros documentos que permitan acreditar el vínculo familiar.

De los inmuebles: escrituras o títulos de propiedad de cada casa, terreno o departamento, sin importar en qué provincia se encuentre.

Si no se dispone de la escritura original, es posible consultar cómo obtener una copia ante el organismo correspondiente.

¿Hay que hacer una sucesión en cada provincia donde hay propiedades?

El juicio sucesorio se tramita ante el juez competente según el último domicilio del fallecido, mientras que la inscripción de los inmuebles en otras provincias se realiza mediante los trámites registrales correspondientes.

La cantidad de propiedades y su ubicación pueden hacer que el procedimiento requiera más gestiones, pero no implican automáticamente la apertura de un juicio sucesorio por cada inmueble. Para determinar los pasos concretos, es necesario considerar la documentación disponible, la situación de los bienes y las particularidades del caso.