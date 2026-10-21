Ley de Sucesiones: qué pasa cuando dos herederos o más se disputan la mascota del fallecido, según el Código Civil y Comercial Fuente: Shutterstock

Una pregunta recurrente cada vez que una persona fallece es saber qué ocurrirá con su mascota, sobre todo en el plano legal. El problema aparece cuando el causante (fallecido) no aclaró en su testamento quién quedará a cargo del animal o no dejó un testamento.

Los herederos, en el marco de un juicio sucesorio, se pueden disputar la tenencia del animal por su valor afectivo y, en este sentido, es importante saber cómo se maneja la justicia argentina para evitar llegar a las últimas instancias.

Cómo considera el CCyC de la Nación a las mascotas

Lo primero que se debe saber es que el artículo 227 del Código Civil y Comercial de la Nación Argentina establece que “son cosas muebles las que pueden desplazarse por sí mismas o por una fuerza externa” . En esta categoría ingresan los animales de cualquier tipo y clase.

Esto quiere decir que los animales son considerados bienes muebles dentro de un juicio sucesorio: deben estar incluidos en la distribución de la herencia como cualquier otro bien .

Por este motivo, es importante que, si una persona realiza un testamento, también incluya el destino del animal, ya sea a una persona o institución que se haga cargo. Incluso puede destinar recursos económicos para el cuidado del animal.

Ley de Sucesiones: qué pasa cuando dos herederos o más se disputan la mascota del fallecido, según el Código Civil y Comercial. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué pasa cuando dos herederos o más se disputan la mascota del fallecido

Lo primero que se debe tener en cuenta es que existen diferentes instancias para solucionar conflictos entre herederos; en este caso, saber quién se quedará a cargo de la mascota.

Para llegar a un acuerdo, existen herramientas como la mediación y acuerdos extrajudiciales para resolver conflictos con la ayuda de un abogado neutral sin iniciar un procedimiento judicial.

En última instancia, si la negociación no llega a buen puerto, lo que pasa con dos herederos o más que se disputan la mascota del fallecido es que inician un procedimiento judicial para resolver el conflicto.

El juez determinará el futuro de la mascota, quien tendrá la facultad de resolver la disputa priorizando el bienestar del animal.

En resumen, es importante que las personas tengan en cuenta el futuro de su mascota y las incluyan en sus testamentos con instrucciones claras para evitar instancias judiciales y disputas entre herederos, sobre todo cuando el animal tiene un valor simbólico especial para ellos.