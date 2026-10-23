Tarjeta Alimentar para AUH: cuánto cobran las madres de la asignación por el subsidio para la compra de alimentos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) culminó con los pagos de octubre para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Los depósitos del mes corriente se realizaron con un incremento de 1,66%, porcentaje derivado de la inflación registrada por el INDEC en agosto.

En noviembre, el organismo previsional liquidará la Tarjeta Alimentar además de los haberes. El beneficio está destinado a la compra de alimentos.

Cuánto se cobra por la Tarjeta Alimentar en noviembre

La prestación alimentaria no se incrementa mensualmente como la asignación. La última actualización fue en mayo del corriente año y dispuso una suba de 38%. Los montos dependen de la cantidad de hijos a cargo menores de 17 años, inclusive:

Embarazadas y familias con 1 hijo: $ 72.250

Familias con 2 hijos: $ 113.299

Familias con 3 hijos o más: $ 149.425

En este contexto, los beneficiarios también podrán acceder al Complemento Leche del Plan 1000 Días. Este beneficio en octubre alcanzó los $ 59.063 y se paga a personas embarazadas y titulares de AUH con hijos de hasta 3 años.

Tarjeta Alimentar para AUH: cuánto cobran las madres de la asignación por el subsidio para la compra de alimentos.

De cuánto sería el aumento para los titulares de la AUH en noviembre

La AUH incrementa mes a mes según el último dato de inflación disponible publicado por el INDEC. El organismo de estadística publicó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 1,93%, por lo que el incremento será equivalente.

Como el monto bruto de la prestación fue de $ 156.588 en octubre, pasaría a ser de $ 159.609. Del total se acreditará un haber neto equivalente al 80% del total, es decir $ 127.687,20.

Por el momento, el incremento todavía no fue confirmado oficialmente , por lo que los beneficiarios quedarán a la espera de la aplicación de la ley de movilidad.

Cómo será la acreditación de la Libreta a partir de noviembre

El Gobierno modificó el mecanismo de verificación de los requisitos de la Libreta AUH. La medida fue confirmada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a través de la Resolución 508/2026 y comenzará a regir desde el 1 de noviembre.

La información se verificará de acuerdo con la edad de los menores:

Para los niños y adolescentes de 5 a 17 años: ANSES recibirá de forma automática los datos vinculados el cumplimiento de las condiciones de educación y salud.

Para los menores de 4 años, inclusive, se utilizará la información sanitaria para verificar los controles médicos y el cumplimiento del calendario de vacunación.

De esta manera, la presentación de la Libreta solo será necesaria cuando el Estado no puede verificar automáticamente alguno de los requisitos.