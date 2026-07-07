Un equipo de científicos del Trinity College Dublin acaba de identificar algo que ninguna especie, en miles de millones de años de historia evolutiva, logró esquivar: una misma relación matemática entre el calor y el funcionamiento del cuerpo, presente en absolutamente todas las formas de vida conocidas.

El hallazgo, publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), sugiere que la evolución tiene un techo que jamás pudo romper, y que ese límite podría condicionar cómo la vida en la Tierra responde.

Hallan una misma huella térmica repetida en toda la vida conocida

El equipo, liderado por Nicholas Payne junto con Andrew Jackson, reunió y comparó más de 2.500 curvas térmicas obtenidas de estudios que hasta ahora se analizaban por separado.

Al ponerlas todas lado a lado, apareció un patrón que se repite sin excepción: da igual si se mide la velocidad con la que corre una lagartija, el ritmo de nado de un tiburón o la rapidez con la que se divide una batería, el rendimiento biológico siempre sube de forma progresiva a medida que la temperatura sube, hasta tocar un punto óptimo.

Ese pico varía muchísimo según el organismo -puede ubicarse apenas unos grados por encima de cero o rozar los 100 grados-, pero una vez superado, el desplome es brusco.

No hay una caída suave: el organismo paso de funcionar bien a fallar de manera abrupta, lo que explica por qué unos pocos grados de más pueden ser letales para una especie que hasta el momento parecía tolerar bien el calor.

El límite que la evolución nunca consiguió romper según los científicos

Lo más llamativo del estudio es lo que la evolución sí pudo hacer, y lo que nunca logró. Según explicó Andrew Jackson, la forma general de esta curva —esa subida lenta seguida de una caída repentina— se mantiene prácticamente idéntica en miles de especies analizadas, sin importar cuán distintas sean entre sí.

Lo único que la evolución consiguió modificar fue la posición de esa curva: desplazarla hacia temperaturas más altas o más bajas, según el clima en el que cada especie tuvo que adaptarse. La estructura de fondo, en cambio, permanece intacta.

El estudio agrega un dato clave para pensar el futuro: cuanto más se desplaza una especie hacia temperaturas óptimas más altas, más angosto se vuelve su margen de supervivencia.

En otras palabras, adaptarse al calor tiene un costo: se gana tolerancia a ambientes cálidos, pero se pierde margen de maniobra frente a un extremo térmico inesperado.

Esa combinación es justamente lo que preocupa a los investigadores en el contexto actual.

El límite de calor que ninguna especie pudo superar: científicos descubren una regla matemática común en toda la vida. Fuente: Shutterstock

Qué dice este descubrimiento sobre el calentamiento global

Durante décadas, la comunidad científica trató la respuesta de cada especie al calor como un fenómeno particular, casi a medida. Este trabajo cambia ese enfoque: propone que, en el fondo, todas esas respuestas son variaciones de una misma regla matemática subyacente.

Esa unificación no es solo un logro teórico: les da a los investigadores una herramienta común para estimar, con datos de una solo especie, que tan cerca puede estar otra de su propio límite térmico.

Los autores planean usar esta curva universal como una especie de vara de medir : si en el futuro aparece un organismo cuya respuesta hacia el calor se aparte del patrón, ese caso excepcionar podría revelar mecanismos biológicos nuevos, todavía desconocidos.

Mientras tanto, en un planeta donde las temperaturas siguen en ascenso, el hallazgo ofrece una manera más precisa de anticipar hasta dónde puede estirarse —y dónde se rompe— la capacidad de la vida para adaptarse al cambio climático.