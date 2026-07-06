Hallazgo sin precedentes | Científicos descubren 11 nuevas especies de plantas en los Andes y sorprenden a los investigadores. Fuente: Shutterstock.

La conservación de la biodiversidad es uno de los principales desafíos científicos tanto en España como en el resto del mundo. En este contexto, la cordillera de los Andes continúa sorprendiendo a los investigadores por la riqueza natural de sus bosques montanos y por la presencia de plantas desconocidas hasta el momento.

Un nuevo descubrimiento amplió el conocimiento sobre el género Axinaea, compuesto por arbustos y pequeños árboles que crecen principalmente en ecosistemas andinos. El hallazgo permitió describir once especies desconocidas y posicionó a Ecuador como el país con mayor diversidad reconocida de este grupo de plantas.

Un grupo internacional de investigadores descubrió once nuevas especies de plantas del género Axinaea en bosques andinos de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, cinco de ellas presentes en Ecuador, según informó el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio) a EFE.

Cuáles son las nuevas especies de plantas descubiertas por un grupo de científicos

Las nuevas especies descubiertas son Axinaea auriculata y A. johnjuliusii, de Venezuela; A. frustrata, A. paisa y A. titanica, de Colombia; A. andina, A. kiru, A. matangae y A. olivacea, de Ecuador; A. huancabambae, de Ecuador y Perú; y A. yunga, de Bolivia.

Una de las especies más destacadas es Axinaea andina, encontrada en bosques montanos de las provincias andinas de Azuay y Cañar, entre los 2.100 y 2.600 metros de altitud.

Hallazgo sin precedentes | Científicos descubren 11 nuevas especies de plantas en los Andes y sorprenden a los investigadores. Fuente: Freepik. Freepik.

Esta especie es conocida únicamente a partir de una colección realizada en una zona remota y bien conservada, lo que evidencia la escasez de información disponible sobre muchas plantas andinas.

Asimismo, con estos nuevos hallazgos, Ecuador alcanzó un total de 21 especies reconocidas de Axinaea y se convirtió en el país con mayor diversidad de este género en toda la cordillera andina.

Cómo son las plantas del género Axinaea y por qué su polinización es particular

Las especies de Axinaea crecen en bosques nublados y montanos situados entre aproximadamente 1.700 y 2.800 metros de altitud, y son conocidas por sus flores llamativas y por presentar uno de los sistemas de polinización más inusuales del reino vegetal.

Algunas especies poseen estructuras carnosas y ricas en nutrientes en sus estambres que atraen a distintas aves. Cuando estas arrancan esas estructuras para alimentarse, la flor libera una pequeña nube de polen que queda adherida al animal y puede ser transportada hasta otras plantas.

Este mecanismo, conocido como polinización por soplo, permite que las aves actúen como polinizadores mientras obtienen alimento de la planta. De esta manera, el género Axinaea se convierte en un grupo de especial interés para estudiar las relaciones evolutivas entre las plantas y los animales.

Los avances científicos que permitieron el descubrimiento de nuevas especies de este género de plantas

Hasta hace pocos años se conocían poco más de 40 especies de este género, pero el incremento de las exploraciones botánicas, las revisiones de herbarios y los estudios taxonómicos detallados ha permitido reconocer una diversidad mayor de la que se pensaba.

En este contexto, los investigadores señalaron que el hallazgo refuerza la importancia de los ecosistemas montanos ecuatorianos como centros de evolución y diversificación biológica.

Hallazgo sin precedentes | Científicos descubren 11 nuevas especies de plantas en los Andes y sorprenden a los investigadores. Fuente: Freepik. Freepik

El descubrimiento de estas once nuevas especies no solo amplía el registro de la flora andina, sino que también aporta información para comprender la evolución, la distribución y los mecanismos de reproducción del género.

Asimismo, muestra que los Andes continúan siendo una reservorio científico para el conocimiento de la biodiversidad, especialmente en ecosistemas de montaña donde el acceso es difícil y la exploración aún es limitada.