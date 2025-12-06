La Fórmula 1 llega a su última fecha del año con el Gran Premio de Abu Dabi, donde este sábado se disputará la clasificación que definirá la parrilla de salida para la carrera del domingo. La definición del campeonato 2025 promete ser una de las más ajustadas de los últimos años, con Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri separados por apenas 16 puntos.

El GP en el circuito de Yas Marina también tendrá presencia argentina con Franco Colapinto correrá el fin de semana con Alpine.

F1 hoy: a qué hora es la clasificación del GP de Abu Dabi

La clasificación se correrá este sábado 6 de diciembre en los siguientes horarios:

Argentina: 11:00 hs

Brasil: 11:00 hs

Uruguay: 11:00 hs

Paraguay: 10:00 hs

Chile: 10:00 hs

Bolivia: 10:00 hs

Venezuela: 10:00 hs

Perú: 9:00 hs

Ecuador: 9:00 hs

Colombia: 9:00 hs

México: 8:00 hs

Horarios completos del GP de Abu Dabi 2025

Entrenamiento 1: viernes 5 de diciembre – 06:30

Entrenamiento 2: viernes 5 de diciembre – 10:00

Entrenamiento 3: sábado 6 de diciembre – 07:30

Clasificación: sábado 6 de diciembre – 11:00

Carrera: domingo 7 de diciembre – 10:00

Dónde ver en vivo la clasificación del GP de Abu Dabi

En Argentina, la Fórmula 1 se podrá ver por:

Televisión

ESPN Fox Sports (según operador) Cablevisión/Flow: 25 (SD) / 106 (HD) DirecTV: 105 (SD) / 1605 (HD) Telecentro: 101 (SD) / 1013 (HD)

Streaming

Disney+ / ESPN App F1 TV Pro, la plataforma oficial de la categoría TyC Sports, con seguimiento online minuto a minuto



Cómo llega el campeonato a Abu Dabi: la definición más ajustada en años

La pelea por el título llega a Abu Dabi totalmente abierta entre Lando Norris (McLaren) con 408 pts, Max Verstappen (Red Bull) con 396 pts y Oscar Piastri (McLaren) con 392 pts. El margen entre el líder y el tercer puesto es de apenas 16 puntos, por lo que cualquiera de los tres puede consagrarse campeón en Yas Marina.

El tramo final del calendario incluyó Las Vegas y Qatar, donde Red Bull logró victorias clave que redujeron la ventaja de McLaren. En Lusail, la estrategia favoreció a Verstappen, mientras que Norris fue cuarto y Piastri no pudo capitalizar la pole.

¿Cómo es el circuito de Yas Marina?

Primer GP: 2009

Vueltas: 58

Longitud: 5,281 km

Distancia total: 306,183 km

Récord de vuelta: 1:26.103 (Max Verstappen, 2021)

Modificado en los últimos años para favorecer adelantamientos, Yas Marina es uno de los trazados más modernos del calendario y escenario habitual de definiciones.

Tabla del Mundial de Constructores 2025