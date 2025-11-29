GP de Qatar 2025 de la F1: a qué hora corre Franco Colapinto el sprint, clasificación y carrera. Foto: Reuters

Franco Colapinto corre este fin de semana en el GP de Qatar de la Fórmula 1. Viene de una floja sesión de entrenamiento en la que quedó en último lugar y nuevamente, quedó en vigésimo puesto para la clasificación al sprint.

Este sábado, hay doble actividad con sprint y clasificación a la gran carrera que se disputa el domingo. Más allá del argentino, hay gran expectativa por lo que pueda suceder en la punta del campeonato con Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen.

GP de Qatar 2025 de la F1: a qué hora corre Franco Colapinto el sprint, clasificación y carrera. Foto: Lucas Peltier

Cronograma completo del GP de Qatar de la Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto

Sábado 29 de noviembre: sprint y clasificación

Este es el día clave para Colapinto, con doble sesión competitiva.

Sprint Race (Carrera Sprint):

Hora : 11:00 a 12:00 ART.

Datos a tener en cuenta: Colapinto arranca desde la última posición tras no avanzar en la SQ1. Su objetivo: sumar puntos por primera vez en Alpine en este formato corto de 100 km (aprox. 24 vueltas). Oscar Piastri tomó la pole, con George Russell y Lando Norris detrás.

Clasificación principal:

Hora : 15:00 a 16:00 ART (incluye SQ1, SQ2 y SQ3).

Datos a tener en cuenta: define la grilla para la carrera del domingo. Colapinto quedó eliminado temprano en la SQ1 junto a Stroll, Lawson, Hamilton y Gasly. En un fin de semana de sprint, esta sesión es crucial para maximizar puntos en el campeonato de constructores.

Domingo 30 de noviembre: carrera principal

Hora : 13:00 ART (aprox. 57 vueltas, duración estimada 1:30 hs).

Datos a tener en cuenta: es la anteúltima carrera del año. Colapinto aspira a un mejor resultado tras los daños por impacto trasero en Las Vegas. El clima nocturno en Lusail podría influir, con temperaturas frescas y luces LED iluminando la pista.

Franco Colapinto habló de los problemas que tuvo su auto

Colapinto y su compañero de Alpine, Pierre Gasly, terminaron en el fondo de la grilla para clasificación a la carrera sprint. Por este motivo, el argentino habló de los problemas que tuvo su auto.

“No tuve gripe en toda la sesión, creo que es más el hecho de tener poca carga. Después del FP1, los dos rompimos mucho el piso porque iba saltando mucho el auto en las curvas rápidas, los dos lo perdimos y se rompió mucho el piso de los dos autos”, sostuvo el pilarense a ESPN.

Si bien pudieron reemplazarlo, el joven de 22 años señaló que la poca carga del piso los complicó. “Con la goma dura en la FP1 no iba mal, pero después perdimos mucho ritmo”, agregó.

Tanto el agarre y la carga en las curvas rápidas son dos problemas que tienen preocupado a Franco. “Eso es lo que más complica y lo que no te hace disfrutar manejar, porque es un auto que es complicado de llevar, inestable y no se siente rápido”, sentenció.