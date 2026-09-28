El lanzamiento está previsto para el 1 de octubre de 2026, durante la misión Transporter-18 de SpaceX, según el cronograma actualmente informado para esa misión. (Foto: Shutterstock)

En una actualidad marcada por el crecimiento acelerado de la inteligencia artificial, un gigante tecnológico decidió tomar una decisión que trasciende las fronteras terrestres.

El protagonista en cuestión que se ha llevado todos los focos de atención es nada más ni nada menos que Google.

La compañía prepara el lanzamiento de un satélite experimental que pondrá a prueba sus propios chips de procesamiento de IA directamente en órbita.

El proyecto, denominado Suncatcher, apunta a investigar si el espacio puede convertirse en una infraestructura para ejecutar cargas de trabajo de inteligencia artificial utilizando energía solar. La primera misión será todavía una prueba tecnológica y no un centro de datos espacial operativo.

¿Cuándo lanzará Google su primer satélite de inteligencia artificial?

El lanzamiento está previsto para el 1 de octubre de 2026, durante la misión Transporter-18 de SpaceX, según el cronograma actualmente informado para esa misión.

El objetivo estará enfocado en evaluar cómo las Unidades de Procesamiento Tensorial (TPU, por sus siglas en inglés) de Google soportan el estrés físico del vuelo espacial y las condiciones de radiación y temperatura que existen fuera de la atmósfera.

La compañía confirmó que sus primeros TPU serán enviados al espacio como parte de esta prueba, aunque las fechas de lanzamiento pueden modificarse por cuestiones operativas.

El lanzamiento está previsto para el 1 de octubre de 2026, durante la misión Transporter-18 de SpaceX, según el cronograma actualmente informado para esa misión. (Fuente: ShutterStock)

El proyecto fue desarrollado junto con Planet, y representa el primer ensayo en órbita de esta investigación. Google había anunciado a Suncatcher en noviembre de 2025 como una iniciativa de largo plazo para estudiar una posible infraestructura de aprendizaje automático en el espacio.

¿Qué problemas deberá superar la IA en el espacio?

Antes del lanzamiento previsto para el primer día del décimo mes del año, Google sometió el hardware a diferentes pruebas para estudiar su resistencia.

Durante un viaje a órbita, una nave puede enfrentar vibraciones intensas y aceleraciones de hasta 10 veces la fuerza de gravedad, mientras que algunos componentes pueden recibir fuerzas todavía mayores.

La radiación espacial es otro de los principales desafíos para los componentes electrónicos. Google probó sus TPU Trillium con haces de protones en el Laboratorio Nuclear Crocker de la Universidad de California en Davis y señaló que los resultados iniciales fueron positivos.

El objetivo estará enfocado en evaluar cómo las Unidades de Procesamiento Tensorial (TPU, por sus siglas en inglés) de Google soportan el estrés físico del vuelo espacial y las condiciones de radiación y temperatura que existen fuera de la atmósfera. (Fuente: ShutterStock)

La refrigeración también representa un problema específico porque en el vacío no existe circulación de aire.

La compañía trabaja con una combinación de tubos de calor y radiadores, para disipar la energía térmica generada por los chips y ya realizó ensayos en cámaras que simulan las condiciones del espacio.

La gran meta de Google a futuro

El proyecto Suncatcher plantea, a largo plazo, una arquitectura mucho más grande que este primer prototipo. Google estudia la posibilidad de utilizar satélites alimentados por energía solar y conectarlos entre sí para procesar cargas de trabajo de inteligencia artificial de mayor escala .

La compañía sostiene que los satélites en órbita terrestre baja pueden acceder a luz solar casi constante y generar hasta ocho veces más energía solar que en la Tierra, uno de los motivos por los que analiza esta alternativa para la computación.

Para que una futura red pueda funcionar, los satélites deberán comunicarse con un ancho de banda elevado y mantener una precisión muy alta mientras se desplazan.

Google planea probar esta interconectividad mediante láseres en 2027, cuando coloque dos satélites en órbita.

El lanzamiento actual será, por lo tanto, un primer paso para determinar qué funciona y qué problemas deben resolverse antes de avanzar hacia sistemas de computación espacial más grandes.

En este contexto, Google remarca que convertir el espacio en una infraestructura escalable para inteligencia artificial requerirá nuevas pruebas y años de desarrollo.