La gestión de flotas abarca tanto a las empresas que cuentan con más de cinco vehículos como a los organismos públicos vinculados con salud, seguridad, desarrollo social y defensa civil, que también administran grandes cantidades de unidades.

Pablo Comba, director comercial de Edenred Argentina se refirió a los cambios que están redefiniendo la gestión de flotas en Argentina. “Hay muchas variables que controlar y se está saliendo de sistemas cerrados para ir a ecosistemas que se conectan entre sí”, explicó.

En cuanto a la electromovilidad señaló que la compañía ya trabaja en Europa, México y Brasil con sistemas que pueden controlar la carga energética, un modelo que comenzará a replicarse en Argentina.

Así como actualmente se registra el consumo de combustible, el objetivo es incorporar a los sistemas de gestión de flotas herramientas que permitan monitorear y controlar el consumo de energía de los vehículos eléctricos y tener trazabilidad.

Los datos en el centro

“Nosotros tenemos un sistema muy innovador para controlar la carga de combustible. Fuimos los primeros en insertar un NFC en el vehículo para poder visualizar y sobre todo gestionar on line y en tiempo real el consumo de su flota. Además, es el primer sistema que se aperturó porque le dimos lugar a la telemetría y sumamos inteligencia artificial para que el ecosistema hable entre sí”, destacó Comba.

Sin embargo, más allá del control del combustible, hoy para el gestor es fundamental contar con datos que le permitan tomar mejores decisiones.

“Nosotros logramos que el ecosistema se hable entre sí porque entendimos que el gestor de flotas no busca un sistema cerrado. Le ofrecemos toda esa información centralizada en una plataforma. Hay multas, peajes, seguros, el chofer, el siniestro, el combustible, la cubierta. Todo eso se tiene que ordenar y tener trazabilidad”, señaló Comba.

Si bien cada industria tiene sus propias prioridades, todas comparten necesidades similares: que los vehículos lleguen a destino y permanezcan activos.

El desafío es transformar la gestión

Comba explicó que hay sectores que ya tienen incorporada la gestión de la última milla, mientras que en el ámbito público la tecnología también está cada vez más presente para administrar patrulleros, ambulancias y mantenimiento preventivo.

Para Comba, el principal desafío ya no pasa por el costo, sino por la decisión de transformar la gestión y poner la flota en valor.