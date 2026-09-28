Nueva Zelanda volverá a abrir en 2027 para los argentinos la posibilidad de acceder a una visa de vacaciones y trabajo, un permiso que permite combinar turismo, empleo temporal y estudios durante una estadía de hasta 12 meses.

La convocatoria correspondiente a 2026 ya cerró y los interesados deberán esperar la apertura del programa para el próximo año.

La propuesta está destinada a ciudadanos argentinos de entre 18 y 35 años, y permite trabajar temporalmente en el país sin necesidad de contar previamente con una oferta laboral.

Immigration New Zealand, la agencia gubernamental oficial de Nueva Zelanda encargada de administrar las leyes de inmigración, otorgar visas y regular la entrada y permanencia de visitantes, estudiantes, trabajadores y residentes, confirmó que la visa podrá solicitarse nuevamente en 2027 , aunque todavía no informó la fecha de apertura ni la cantidad de lugares disponibles.

¿Qué ofreció Nueva Zelanda a los argentinos durante 2026?

Durante el corriente año, Nueva Zelanda habilitó 1.000 lugares para ciudadanos argentinos dentro de su programa Working Holiday. La convocatoria abrió el 23 de septiembre de 2026 -en Argentina- y el cupo correspondió exclusivamente a la edición de este año.

Immigration New Zealand confirmó que la visa podrá solicitarse nuevamente en 2027, aunque todavía no informó la fecha de apertura ni la cantidad de lugares disponibles. (Fuente: Shutterstock)

La visa permite permanecer en Nueva Zelanda durante un máximo de 12 meses, realizar trabajos temporales y estudiar o capacitarse durante un período de hasta seis meses.

Además, durante su vigencia, permite que los aspirantes apliquen sin la necesidad de presentar una oferta laboral.

¿Cuáles son los requisitos para la visa de Nueva Zelanda?

Para acceder a esta visa, la agencia gubernamental solicita que los aspirantes tengan entre 18 y 35 años, y no haber obtenido anteriormente una Working Holiday Visa de Nueva Zelanda .

Entre las principales condiciones económicas y personales se encuentran:

Contar con al menos NZD 4.200 para cubrir los gastos de manutención.

Tener un seguro médico completo durante toda la estadía.

Contar con planes para abandonar Nueva Zelanda al finalizar el período autorizado.

Cumplir con los requisitos de salud y carácter establecidos por las autoridades.

La solicitud no requiere una oferta laboral previa. Además, si una pareja o un hijo quiere viajar al país, deberá gestionar su propio permiso migratorio.

¿Cuánto tiempo pueden trabajar y vivir en Nueva Zelanda?

La Working Holiday Visa permite permanecer en Nueva Zelanda durante un máximo de 12 meses y realizar trabajos temporales durante ese período. El permiso no habilita a obtener un empleo permanente.

Los beneficiarios también pueden realizar cursos o capacitaciones durante un máximo de seis meses. La visa está pensada para combinar viajes, trabajo temporal y formación durante la estadía .

El costo informado por Immigration New Zealand para esta edición ha sido de NZD 770, aunque este valor puede modificarse para la convocatoria 2027 y deberá verificarse nuevamente cuando se habiliten las solicitudes.