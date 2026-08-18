Buscan voluntarios que quieran vivir en Italia sin pagar alquiler y sin complicaciones para emigrar: ofrecen ayuda económica y hospedaje.

Work from Ollolai es un programa impulsado por el municipio de Ollolai, en Cerdeña, Italia, que busca atraer profesionales que puedan trabajar de manera remota y compartir sus conocimientos con la comunidad local. La iniciativa está dirigida especialmente a profesionales, emprendedores, artistas, escritores, músicos, científicos y académicos.

La propuesta permite acceder a una vivienda por un alquiler simbólico de 1 euro durante un mes . El municipio cubre el alquiler, mientras que los participantes deben hacerse cargo de otros gastos, como alimentación, servicios, depósito y traslado. La vivienda es una casa privada y puede tratarse de un departamento de una o dos habitaciones, según la disponibilidad.

El proyecto también contempla una contribución de los participantes a la comunidad, mediante charlas, clases, presentaciones o proyectos relacionados con su experiencia profesional. El objetivo es generar un intercambio de conocimientos y experiencias con la población local.

Buscan voluntarios que quieran vivir en Italia sin pagar alquiler y sin complicaciones para emigrar: ofrecen ayuda económica y hospedaje.

Qué se sabe de la ayuda económica

Durante el lanzamiento del programa se informó que 20,000 euros fueron destinados al proyecto para recibir trabajadores remotos . Esa cifra corresponde al presupuesto de la iniciativa y no está presentada por el sitio oficial actual como una ayuda individual de 20.000 euros para cada participante.

Además, la información oficial actualmente disponible establece que la estadía máxima es de un mes , aunque se pueden evaluar solicitudes para períodos más largos de manera individual. El municipio de Ollolai confirmó posteriormente que el programa había recibido miles de solicitudes de distintas partes del mundo.

Cómo funciona Work from Ollolai

Para participar, los interesados deben completar el formulario de postulación disponible en el sitio oficial del programa y presentar información sobre su perfil profesional. La convocatoria busca personas capaces de realizar su actividad de forma remota y aportar conocimientos a la comunidad.

Un punto importante para quienes viven fuera de Italia es que Work from Ollolai no brinda recomendaciones sobre visas, inmigración o cuestiones fiscales. Por eso, el programa no debe interpretarse como una vía que elimina los requisitos migratorios aplicables a cada persona.

La propuesta, en consecuencia, está pensada principalmente como una estadía temporal para trabajadores remotos, con alojamiento a precio simbólico y una actividad de intercambio con los habitantes de Ollolai.