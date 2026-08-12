Un operativo de Gendarmería Nacional y personal de Aduana generó sorpresa este miércoles en una sucursal de Vía Cargo de Santiago del Estero.

El procedimiento se desarrolla en las oficinas ubicadas en inmediaciones de calle Dorrego e Independencia, donde se desplegó un importante número de efectivos.

Según trascendió, el operativo comenzó alrededor de las 13 y se extendió unas horas.

Hasta el momento, no se informaron oficialmente los motivos del procedimiento ni si existen personas detenidas, por lo que la investigación continúa en desarrollo.

Sorpresa en Vía Cargo: el fuerte despliegue que llamó la atención de todos

Los efectivos ingresaron a las instalaciones de la empresa dedicada al transporte de encomiendas y paquetes, mientras el acceso al establecimiento permanece bajo custodia.

La presencia conjunta de Gendarmería y Aduana despertó especial atención debido al tipo de actividad que desarrolla la sucursal, aunque por el momento no se conocieron detalles oficiales sobre qué se busca determinar con el procedimiento.

Las autoridades todavía no brindaron información sobre el origen de la intervención ni sobre la existencia de algún secuestro de mercadería.

Sorpresa en Vía Cargo: fuerte operativo de Gendarmería y Aduana en una sucursal de Santiago del Estero

Qué podría pasar con los paquetes y encomiendas que están en la sucursal

El operativo podría generar demoras en la entrega, recepción o retiro de encomiendas, especialmente mientras los efectivos permanezcan trabajando dentro de las instalaciones.

Sin embargo, hasta el momento no existe información oficial que indique que todos los paquetes hayan sido retenidos o que las entregas hayan quedado suspendidas.

Cualquier modificación en el funcionamiento habitual de la sucursal dependerá del alcance que tenga el procedimiento y de las medidas que adopten las autoridades.

Quienes tengan una encomienda pendiente deberían esperar información oficial de la empresa o consultar el estado de su envío antes de acercarse a la sucursal.

El procedimiento sigue en desarrollo y todavía no hay información oficial

Por ahora, Gendarmería y Aduana no difundieron detalles sobre el motivo concreto del operativo . Tampoco trascendieron oficialmente cuáles son las mercaderías o encomiendas que podrían estar bajo revisión.

El procedimiento continúa y se espera que, una vez finalizadas las actuaciones, puedan conocerse más detalles sobre el objetivo del operativo y si tendrá consecuencias para el funcionamiento de la sucursal de Vía Cargo.

La información permanece en desarrollo y podría actualizarse en las próximas horas.