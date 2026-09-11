Gabriel Rolón habló sobre los vínculos de pareja, el miedo a la soledad y las dificultades del amor durante una entrevista. En ese contexto, presentó una particular metáfora para pensar cómo las personas revisan —o dejan de revisar— el estado de sus relaciones.

El psicoanalista y escritor planteó que muchas parejas continúan juntas incluso cuando existe malestar. Según explicó, esto puede ocurrir porque una persona no acepta aquello que le molesta de su pareja o porque termina resignándose a esa situación.

La “VTV del amor” de Gabriel Rolón: qué significa

Rolón utilizó el concepto de “VTV del amor” como una forma de revisar el estado de una relación. La idea parte de preguntarse si el vínculo continúa siendo el que cada persona quiere, en lugar de permanecer en él simplemente por costumbre.

Para el especialista, uno de los principales obstáculos para tomar esa decisión es el miedo a quedarse solo. Aunque una persona pueda sentirse acompañada, Rolón sostuvo que la soledad forma parte de la condición humana y que incluso junto a alguien amado puede volver a aparecer esa sensación.

Por qué el deseo puede generar incomodidad

En otro tramo de la entrevista, Rolón se refirió al deseo y explicó que desear implica reconocer que existe algo que falta. Por eso, lejos de ser siempre una experiencia placentera, puede generar incomodidad y llevar a las personas a buscar aquello que creen que podría completar ese vacío.

El psicoanalista comparó el deseo con un foco de luz que señala precisamente aquello que no se tiene. A partir de esa falta, las personas pueden buscar diferentes formas de satisfacción: una relación, un trabajo, un libro, un éxito o incluso un hijo.

Para Rolón, esos intentos pueden ser valiosos, pero ninguno consigue llenar por completo un vacío que forma parte de la experiencia humana. Desde esa perspectiva, aceptar la falta y convivir con ella también implica asumir una de las condiciones inevitables de la vida.