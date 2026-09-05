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Hay vínculos que duelen y, aun así, cuesta soltarlos. El psicólogo y escritor Gabriel Rolón volvió a poner el tema sobre la mesa durante su paso semanal por Perros de la Calle (Urbana Play).

Lo que dijo no fue una respuesta fácil ni un consejo genérico.

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Qué dijo Rolón sobre los vínculos que lastiman

Consultado sobre las relaciones que se vuelven dañinas, el especialista fue contundente con una frase que se viralizó rápido entre los oyentes.

“Yo no puedo ser tu solución si vos sos mi problema”, planteó Rolón sobre las parejas atrapadas en un vínculo tóxico.

Gabriel Rolón sobre las rupturas amorosas: “Yo no puedo ser tu solución si vos sos mi problema”
Gabriel Rolón sobre las rupturas amorosas: “Yo no puedo ser tu solución si vos sos mi problema” Gabriel Rolón

El psicólogo explicó que existen personas a las que otras necesitan de “un modo patológico”, y que ese poder desigual es lo que sostiene relaciones que ya no funcionan.

También habló de las heridas narcisistas, esas marcas emocionales que, según su mirada, no terminan de cerrar del todo con el tiempo.

“Hay una satisfacción muy grande en el sufrimiento”, reflexionó, en referencia a por qué cuesta tanto cortar con ciertos vínculos aunque hagan mal.

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Por qué cuesta tanto soltar una relación así

Rolón viene trabajando este tema hace años en sus libros y sus charlas públicas. Algunas ideas que suele repetir cuando habla del amor sano:

  • El amor que no lastima no implica que uno “no pueda” vivir sin el otro, sino que elige estar
  • Las relaciones patológicas suelen apoyarse en la necesidad, no en el deseo genuino
  • Reconocer el patrón es el primer paso antes de poder empezar a cambiarlo
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Para el psicólogo, entender esto no resuelve el dolor de un día para el otro. Pero ayuda a identificar el momento exacto en el que un vínculo dejó de sumar y empezó a sostenerse solo por costumbre o miedo a la soledad.