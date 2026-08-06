El pago con tarjeta se convirtió en un nuevo motor de crecimiento para las tienditas.

En esta noticia Tienditas enfrentan una competencia más amplia

El pago con tarjeta se convirtió en un nuevo motor de crecimiento para las tienditas en México, al elevar 22% el ticket promedio por compra y aumentar 18% el gasto anual por hogar cuando los consumidores incorporan este método de pago, de acuerdo con Worldpanel by Numerator.

El análisis de la firma especializada en comportamiento del consumidor muestra que, aunque más de 90% del gasto en el canal tradicional todavía se realiza en efectivo, las tarjetas ya explican 31% del crecimiento del gasto registrado durante el último año.

El impacto no se limita al monto de las compras. Los hogares que pagan con tarjeta en las tienditas también adquieren, en promedio, una unidad adicional por visita, mientras que la mitad del incremento en el gasto representa consumo incremental para este canal y no únicamente el traslado de compras desde otros formatos.

El efecto es particularmente marcado entre los consumidores jóvenes.

En los hogares encabezados por personas menores de 34 años, 60.7% del crecimiento del gasto en productos de consumo masivo proviene del uso de tarjetas de crédito o de tiendas departamentales, pese a que estos medios representan apenas 11.8% del gasto total del segmento.

En contraste, entre los hogares cuyo responsable tiene más de 50 años, las tarjetas explican 19.5% del crecimiento del gasto.

“La digitalización de los métodos de pago dejó de ser un diferenciador para convertirse en una herramienta de crecimiento. Cuando las tienditas incorporan soluciones que facilitan la compra, incrementan el valor de cada visita y fortalecen su competitividad frente a otros canales”, señaló Francisco Luna, director general de Worldpanel by Numerator México.

Tienditas enfrentan una competencia más amplia

El avance de los pagos digitales ocurre mientras el canal tradicional enfrenta una mayor competencia por el consumidor. Desde 2015, las tienditas han perdido 762 millones de ocasiones de compra, equivalentes a cerca de 1.5 millones diarias, debido a que los hogares distribuyen cada vez más sus compras entre distintos formatos.

Aun así, estos establecimientos mantienen una ventaja en términos de cercanía y conveniencia. De acuerdo con Worldpanel by Numerator, 72% del crecimiento del consumo fuera del hogar ocurre en la calle o en casas ajenas, espacios donde la proximidad del canal tradicional continúa siendo relevante.

La firma también identificó oportunidades para elevar el valor de cada visita. Solo 11% de los productos que ofrecen las tienditas son exclusivos frente a otros formatos, mientras que 20 categorías concentran 81% de sus ventas y 86% de su crecimiento.

Para Francisco Luna, el reto del canal ya no consiste únicamente en atraer compradores, sino en ofrecer una experiencia capaz de competir con otros formatos .

“El canal tradicional sigue siendo uno de los principales puntos de contacto entre las marcas y los consumidores, pero hoy enfrenta un comprador mucho más exigente. La competencia ya no se gana únicamente por cercanía; requiere ofrecer una mejor experiencia de compra: orden, limpieza, trato de parte del tendero y un anaquel mejor ejecutado, así como soluciones que respondan a las nuevas expectativas del consumidor”, apuntó.

Así, los pagos digitales, la exhibición de productos y la experiencia en el punto de venta comienzan a jugar un papel central en la disputa por el gasto de los hogares mexicanos, en un mercado donde las tienditas buscan recuperar ocasiones de compra y aumentar el valor de cada visita.