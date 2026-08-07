La cotización del dólar oficial al cierre de los mercados este viernes, 7 de agosto de 2026 alcanzó los $ 1.470, cifra que demuestra una diferencia de 0,34% en comparación a la sesión de apertura.

Hoy, la cotización del dólar oficial muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 que indica un aumento en su valor en comparación con los días pasados. Esta alza sugiere un mayor interés en la moneda extranjera, reflejando posibles cambios en la economía y la demanda del mercado. Sin embargo, es importante seguir de cerca cómo se desarrollan los próximos días para entender si esta tendencia se mantendrá.

La variación del dólar oficial en el último año

La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial fue del 19.47%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, donde la volatilidad anual fue del 32.92%.

Precio del dólar en Argentina (foto: Pexels)

Durante los últimos 12 meses, el dólar oficial ha alcanzado un máximo de $ 1.520, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.330.

¿Qué es el dólar MEP?

Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares.

Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera.

¿Cómo comprar dólar MEP?

Para adquirir dólar MEP, es necesario comprar algún bono en pesos y luego comercializarlo en dólares. El valor se calcula dividiendo el precio en pesos por la cotización en dólares.

Algunos bancos autorizan realizar la operación a través de su home banking. Es importante verificar si la entidad autoriza esta transacción y conocer los horarios, ya que puede haber demoras. Además, se debe consultar si aplican comisiones.

El proceso consiste en ingresar al home banking, seleccionar "Inversiones" o "dólar MEP", elegir el monto en pesos, revisar los detalles y confirmar. Tras esto, la entidad compra y vende los bonos, pero los dólares pueden tardar hasta dos días hábiles en acreditarse debido al "parking", un plazo impuesto por la Comisión Nacional de Valores (CNV).