Fin de año en Bariloche: estas aerolíneas lanzan descuentos del 20% para viajar al destino turístico Fuente: Archivo

Viajar para fin de año es una actividad que muchas personas hacen ya que pasar las fiestas como Navidad o Año Nuevo “fuera de casa” resulta como una experiencia más que atractiva. En este aspecto, la ciudad de Bariloche es una de las más bellas para aprovechar y tres aerolíneas lanzaron promociones imperdibles.

Lanzaron promociones y descuentos en vuelos a Bariloche para fin de año

Bariloche es sin lugar a dudas una de las ciudades más atractivas de todo el país y esto se debe a diversos factores, los cuales van desde los increíbles paisajes que tiene en los lagos y cerros, hasta la cantidad de actividades que tiene y la oferta gastronómica para el turismo.

En este sentido, tres de las aerolíneas que cuentan con el servicio de vuelos desde Buenos Aires a Bariloche lanzaron ofertas para poder viajar en el último mes del año. Las mismas tienen descuentos y pueden conseguirse desde $ 42.000.

Aerolíneas Argentinas, Flybondi y JetSmart sacaron diferentes vuelos para aprovechar en el mes de diciembre con descuentos imperdibles para viajar hacia la icónica ciudad del sur argentino.

Cuánto salen los vuelos en oferta a Bariloche

Las promociones se encuentran vigentes en el sitio web oficial de cada una de las aerolíneas y Flybondi es la que ofrece precios más bajos en una mayor cantidad de días durante el último mes del año. Por su parte, Aerolíneas Argentinas y Jet Smart también cuentan con una amplia oferta.

Fin de año en Bariloche: estas aerolíneas lanzan descuentos del 20% para viajar al destino turístico Fuente: Archivo

Ofertas de Aerolíneas Argentinas

Domingo 14 y martes 16 de diciembre: $ 66.467

Viernes 12, lunes 15 y miércoles 17 de diciembre: $ 77.703

Ofertas de Flybondi

Martes 9 de diciembre: $ 42.591

Domingo 7, jueves 11 y viernes 12 de diciembre: $ 64.362

Lunes 15 de diciembre: $ 78.232

Miércoles 17 y viernes 19 de diciembre: $ 80.131

Ofertas de Jet Smart

Martes 9, sábado 13, lunes 15 y martes 16 de diciembre: $ 42.300

Viernes 12 de diciembre: $ 66.300

Miércoles 10, domingo 14 y jueves 18 de diciembre: $ 76.800

En tanto, es importante aclarar que los precios son únicamente sobre los vuelos de ida, por lo que en el caso de querer comprar la vuelta, se deben sacar los boletos de regreso.

Asimismo, los precios están reflejados con el pasaje básico, por lo que la cantidad de equipaje podría verse limitada según las normas que adopte cada aerolínea sobre la venta de asientos.