Aerolíneas Argentinas dio un importante avance en la conectividad del país al volver a prestar servicio hacia la zona sur de la Provincia de Córdoba. De esta manera, la Ciudad de Buenos Aires contará con otro destino para volar que mejorará la movilidad de los argentinos.

Se trata de la ciudad de Río Cuarto, en donde las aeronaves de la aerolínea bandera regresaron durante el sábado en su primer vuelo. El primer servicio tuvo buena ocupación y ya confirmaron cuál será la frecuencia semanal.

¿Por qué Aerolíneas Argentinas dejó de volar a Río Cuarto?

Los viajes de Aerolíneas Argentinas al Aeropuerto de Río Cuarto se habían suspendido temporalmente debido a las reparaciones que se realizaron en la pista. Una vez que terminaron las obras, comenzó la gestión para la vuelta de los servicios.

El intendente riocuartense Guillermo De Rivas impulsó las gestiones con los directivos de la empresa, contando también con apoyo de la Provincia, jefes comunales de la región e instituciones de la ciudad.

Araceli Isla, Secretaria de Deporte y Turismo, destacó: “Somos unos privilegiados en Río Cuarto y en el sur de la provincia por inaugurar nuevamente este vuelo a Buenos Aires. Esperamos que todos abracen este vuelo y que lo defiendan para que haya más frecuencias y horarios”.

¿Qué beneficios trae este servicio a Río Cuarto y por qué es importante?

Río Cuarto es una importante ciudad del interior del país por su historia agroindustrial, además de ser un polo educativo y comercial de la provincia de Córdoba. Con más de 279.000 habitantes, cuenta con la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) y se conecta con el Valle de Calamuchita.

Por estos motivos, la pérdida de su conexión con CABA significó que los pasajeros deban dirigirse hasta Córdoba Capital, lo cual aumentó la distancia y costos. Ahora bien, su reanudación viene a solucionar estos inconvenientes para conectar nuevamente a sus habitantes.

Además, impulsará el turismo en la región hacia atractivos como el Dique Los Molinos, la Fiesta Nacional del Trigo o circuitos de aventura en las sierras cordobesas.

Por último, podría beneficiar económicamente a Río Cuarto con facilidades para negocios agroindustriales y eventos educativos, lo cual podría desencadenar más frecuencias de vuelos.

¿Cuál es la frecuencia de este servicio?

La frecuencia de vuelos desde Aeroparque hacia Río Cuarto serán de tres veces por semana hasta el 31 de marzo de 2026. La iniciativa llega a partir del Programa de Conectividad Sostenible.

De acuerdo a la página oficial de Aerolíneas, los servicios serán los días martes, jueves y sábados, con un vuelo por día. Con respecto a los horarios, serán siempre cerca del mediodía, entre las 11 y 13 horas, y una duración de viaje de 1:30 horas.