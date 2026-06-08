Oficial | Decretaron feriado para este jueves 4 de junio y se suma un nuevo descanso al calendario

El próximo descanso extendido llega en menos de una semana . El próximo fin de semana largo será en junio de 2026 y se extenderá del sábado 13 al lunes 15.

La fecha corresponde al traslado del feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, lo que generará tres días consecutivos de descanso para millones de trabajadores argentinos.

Confirmado | Por qué el lunes 15 de junio es feriado

Aunque la conmemoración oficial cae el 17 de junio, la legislación vigente —Ley 27.399— permite su traslado para conformar fines de semana largos y fomentar la actividad turística.

De acuerdo con esa normativa, los feriados trasladables que coinciden con días martes o miércoles se pasan al lunes anterior. En este caso, el feriado del 17 de junio —que cae miércoles— se adelantó al lunes 15.

El 20 de junio no genera finde largo

El 20 de junio —Día de la Bandera, Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano— es una fecha inamovible. Como cae sábado, no generará un nuevo fin de semana largo para los trabajadores que desarrollan tareas de lunes a viernes.

El Gobierno decretó feriado para el lunes 15 de junio y habrá un fin de semana largo en todo el país. Shutterstock

El siguiente descanso extendido llegará en julio. El Día de la Independencia cae jueves 9 de julio, y el Gobierno incluyó el viernes 10 como día no laborable con fines turísticos, lo que conformará un fin de semana largo de cuatro días.

Todos los fines de semana largos 2026

Fechas Feriado Días Sáb. 14 – Mar. 17/02 Carnaval 4 días Sáb. 21 – Mar. 24/03 Día con fines turísticos + Día de la Memoria 4 días Jue. 2 – Dom. 5/04 Malvinas + Semana Santa 4 días Jue. 30/04 – Dom. 3/05 Día del Trabajador 4 días Sáb. 23 – Lun. 25/05 Revolución de Mayo 3 días Sáb. 13 – Lun. 15/06 Güemes (trasladado) 3 días Jue. 9 – Dom. 12/07 Independencia + puente turístico 4 días Sáb. 15 – Lun. 17/08 San Martín 3 días Sáb. 10 – Lun. 12/10 Diversidad Cultural 3 días Sáb. 21 – Lun. 23/11 Soberanía Nacional (trasladado) 3 días Jue. 24 – Dom. 27/12 Navidad + puente turístico 4 días

¿Cuántos feriados hay en 2026?

A finales del año pasado, la Jefatura de Gabinete publicó en su sitio oficial el calendario de feriados 2026, que incluye todos los asuetos nacionales inamovibles y trasladables establecidos en la Ley 27.399.

El Gobierno dispuso además tres días no laborables con fines turísticos. En total, el año contará con 16 feriados nacionales distribuidos en todos los meses salvo septiembre.