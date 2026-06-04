El feriado del 15 de junio es uno de los más esperados por los argentinos para poder disfrutar de otro fin de semana largo de tres días.

Un afortunado grupo de trabajadores podrá aprovechar aún más la fecha, ya que el martes 16 fue declarado feriado en una localidad de la provincia de Buenos Aires para armar un finde XXL.

De esta manera, el asueto local convertirá el descanso por el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes en la oportunidad perfecta para descansar o hacer alguna escapada.

Quiénes podrán aprovechar el feriado del 16 de junio

Las localidades bonaerenses tienen asuetos específicos para conmemorar diversas fechas festivas y celebraciones patronales.

Feriado Argentina.

Tras el feriado del 15 de junio, los habitantes de las siguientes localidades tendrán un día extra de descanso: General Madariaga, Pila, Coronel Charlone, Loma Verde, Cañada Seca, Carlos María Naón, Vedia.

A la lista se suma Mar Chiquita, quienes conmemorarán su aniversario fundacional número 87.

Calendario de feriados en Argentina

Una vez culminado el fin de semana largo por el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (15 de junio), el calendario de feriados seguirá de la siguiente manera: