Miles de argentinos esperan el feriado del 12 de octubre por el Día de la Raza para disfrutar de un fin de semana largo.

En este contexto, un grupo de trabajadores de la provincia de Buenos Aires disfrutará de cuatro días consecutivos de descanso por la celebración del aniversario fundacional de la localidad de Escobar el 9 de octubre.

La medida quedó oficializada mediante la Resolución 467/2026 firmada por el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos, la cual formaliza el esquema de asuetos, días no laborables y fiestas patronales en octubre de 2026 para los diversos municipios y localidades del territorio bonaerense.

Habrá feriado en Escobar el 9 de octubre

La resolución, publicada el 1 de octubre de 2026, declara los días no laborables para las distintas localidades de la provincia de Buenos Aires.

El jueves 8 de octubre, Escobar celebrará el 67° aniversario del partido, pero el asueto se trasladó al viernes 9 para formar un fin de semana largo.

Decretan feriado el viernes 9 de octubre para estos trabajadores de Buenos Aires y habrá un fin de semana largo de 4 días en Escobar. Ilustración IA Chat GPT | El Cronista Audiencias

El resumen de la norma detalla que “declara no laborables en el Ministerio de Gobierno, para la Administración Pública y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y feriados optativos para la industria, el comercio y restantes actividades, los días en los cuales se desarrollen festividades, en los distintos Municipios correspondientes al mes de octubre de 2026″.

De acuerdo con la resolución, la jornada será no laborable para la administración pública y trabajadores del Banco Provincia.

En caso de quienes presten servicios en la industria, comercio y restantes actividades, será optativo y quedará sujeto a la decisión del empleador.

Decretan feriado el viernes 9 de octubre para estos trabajadores de Buenos Aires y habrá un fin de semana largo de 4 días en Escobar.

Cómo queda el fin de semana largo de 4 días en Escobar

Los trabajadores de Escobar disfrutarán de un fin de semana de cuatro días, ya que el viernes 9 de octubre será día no laborable por el aniversario del partido. Sumado al sábado 10, domingo 11 y lunes 12 (feriado nacional del Día de La Raza), se formará un fin de semana XXL.

Fiesta Nacional de la Flor en Escobar en su aniversario

El nuevo aniversario se dará junto a la Fiesta Nacional de la Flor, uno de los eventos más tradicionales y conocidos de la zona norte del conurbano bonaerense.

Hasta el lunes 12 de octubre, locales y visitantes podrán disfrutar del evento de floricultura más importante del país, que contará con exposiciones, desfiles y puestos gastronómicos.

La coincidencia de esta festividad con el traslado del aniversario fundacional tendrá un beneficio concreto para los vecinos de Escobar. Durante el 9 de octubre la entrada será libre y gratuita para todos los escobarenses.