El calendario de feriados de noviembre tendrá un nuevo fin de semana largo entre el sábado 21 y el lunes 23 de noviembre, en conmemoración por el Día de la Soberanía Nacional.

Si bien el feriado cae originalmente el viernes 20, su carácter trasladable permitió moverlo al lunes siguiente para conformar un bloque de tres días libres que tendrá un alcance nacional.

La fecha recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en noviembre de 1845, cuando las fuerzas de la Confederación Argentina resistieron el avance de una flota anglo-francesa por el río Paraná.

Qué se conmemora el Día de la Soberanía Nacional

El Día de la Soberanía Nacional recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, que tuvo lugar el 20 de noviembre de 1845 en las costas del río Paraná, en la provincia de Buenos Aires.

En aquel enfrentamiento, las tropas de la Confederación Argentina, bajo el gobierno de Juan Manuel de Rosas, resistieron el avance de una escuadra anglo-francesa que buscaba navegar libremente por los ríos interiores del territorio.

La resistencia argentina se convirtió en un símbolo de la defensa de la soberanía nacional y de la integridad territorial. En 1974, la fecha fue incorporada al calendario oficial como una jornada de conmemoración.

Cómo se paga el feriado si se trabaja

La normativa señala que el empleado que preste servicios durante un feriado debe percibir una remuneración superior a la de una jornada habitual. En su artículo 166, cita que “en los días feriados nacionales rigen las normas legales sobre el descanso dominical”, es decir que se percibirá el salario correspondiente.

En caso de que se presten servicios, “cobrarán la remuneración normal de los días laborales más una cantidad igual”. Es decir, el trabajador que concurra a su centro laboral recibirá una suma adicional equivalente al valor de una jornada .

Calendario de feriado.

Cómo queda el calendario de feriados de noviembre y cuáles quedan en 2026

De cara a lo que resta del año, el calendario quedará de la siguiente manera: