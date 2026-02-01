En esta noticia
El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, publicó el Calendario Escolar 2026, en el que se establecen las fechas de inicio y fin de clases, el receso invernal y los 190 días obligatorios en todas las jurisdicciones del país.
Sin embargo, el cronograma reveló que una provincia comenzará las clases antes que todas las demás. Su ciclo lectivo empezará el miércoles 18 de febrero, marcando el primero de los retornos a las aulas en 2026.
¿Quiénes deberán volver a clases el 18 de febrero?
Los primeros en iniciar el ciclo lectivo serán los alumnos de Santiago del Estero, que volverán a las aulas el 18 de febrero. La provincia adelantará el regreso casi dos semanas respecto de la mayoría de las jurisdicciones, que iniciarán en marzo.
En comparación con el año anterior, cuando las clases comenzaron el 5 de marzo, los estudiantes santiagueños deberán regresar a las escuelas con un mes de anticipación. Su receso invernal será entre el 20 y el 31 de julio, mientras que el ciclo lectivo finalizará el 18 de diciembre.
Cuándo empiezan las clases en cada provincia
El Ministerio de Capital Humano publicó el calendario del ciclo lectivo 2026:
- Provincia de Buenos Aires: 2 de marzo
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 25 de febrero
- Catamarca: 2 de marzo
- Chaco: 2 de marzo
- Chubut: 23 de febrero
- Córdoba: 2 de marzo
- Corrientes: 2 de marzo
- Entre Ríos: 2 de marzo
- Formosa: 2 de marzo
- Jujuy: 23 de febrero
- La Pampa: 2 de marzo
- La Rioja: 2 de marzo
- Mendoza: 25 de febrero
- Misiones: 2 de marzo
- Neuquén: 25 de febrero
- Río Negro: 2 de marzo
- Salta: 2 de marzo
- San Juan: 2 de marzo
- San Luis: 23 de febrero
- Santa Cruz: 25 de febrero
- Santa Fe: 2 de marzo
- Santiago del Estero: 18 de febrero
- Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 24 de febrero
- Tucumán: 2 de marzo
Cuándo son las vacaciones de invierno
- Provincia de Buenos Aires: del 20 al 31 de julio
- Ciudad Autónoma de Buenos Aires: del 20 al 31 de julio
- Catamarca: del 13 al 24 de julio
- Chaco: del 20 al 31 de julio
- Chubut: del 13 al 21 de julio
- Córdoba: del 6 al 17 de julio
- Corrientes: del 13 al 24 de julio
- Entre Ríos: del 6 al 17 de julio
- Formosa: del 13 al 24 de julio
- Jujuy: del 13 al 24 de julio
- La Pampa: del 13 al 24 de julio
- La Rioja: del 13 al 24 de julio
- Mendoza: del 6 al 17 de julio
- Misiones: del 13 al 17 de julio
- Neuquén: del 13 al 24 de julio
- Río Negro: del 13 al 24 de julio
- Salta: del 13 al 24 de julio
- San Juan: del 6 al 17 de julio
- San Luis: del 6 al 17 de julio
- Santa Cruz: del 13 al 24 de julio
- Santa Fe: del 6 al 17 de julio
- Santiago del Estero: del 20 al 31 de julio
- Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: del 13 al 24 de julio
- Tucumán: del 13 al 24 de julio