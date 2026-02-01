El Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, publicó el Calendario Escolar 2026, en el que se establecen las fechas de inicio y fin de clases, el receso invernal y los 190 días obligatorios en todas las jurisdicciones del país.

Sin embargo, el cronograma reveló que una provincia comenzará las clases antes que todas las demás. Su ciclo lectivo empezará el miércoles 18 de febrero, marcando el primero de los retornos a las aulas en 2026.

¿Quiénes deberán volver a clases el 18 de febrero?

Los primeros en iniciar el ciclo lectivo serán los alumnos de Santiago del Estero, que volverán a las aulas el 18 de febrero. La provincia adelantará el regreso casi dos semanas respecto de la mayoría de las jurisdicciones, que iniciarán en marzo.

En comparación con el año anterior, cuando las clases comenzaron el 5 de marzo, los estudiantes santiagueños deberán regresar a las escuelas con un mes de anticipación. Su receso invernal será entre el 20 y el 31 de julio, mientras que el ciclo lectivo finalizará el 18 de diciembre .

Cuándo empiezan las clases en cada provincia

El Ministerio de Capital Humano publicó el calendario del ciclo lectivo 2026:

Provincia de Buenos Aires: 2 de marzo

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 25 de febrero

Catamarca: 2 de marzo

Chaco: 2 de marzo

Chubut: 23 de febrero

Córdoba: 2 de marzo

Corrientes: 2 de marzo

Entre Ríos: 2 de marzo

Formosa: 2 de marzo

Jujuy: 23 de febrero

La Pampa: 2 de marzo

La Rioja: 2 de marzo

Mendoza: 25 de febrero

Misiones: 2 de marzo

Neuquén: 25 de febrero

Río Negro: 2 de marzo

Salta: 2 de marzo

San Juan: 2 de marzo

San Luis: 23 de febrero

Santa Cruz: 25 de febrero

Santa Fe: 2 de marzo

Santiago del Estero: 18 de febrero

Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: 24 de febrero

Tucumán: 2 de marzo

Cuándo son las vacaciones de invierno