El pueblito argentino que fue seleccionado como el mejor del mundo

En esta noticia ¿Qué actividades y gastronomía puedes disfrutar en la Vendimia del Bayeh?

La pequeña localidad de Maimará, situada en el norte argentino, recibió un reconocimiento en la ceremonia de los Best Tourism Villages 2025, que tuvo lugar en Huzhou, China. Este evento la consagró como el mejor pueblo del mundo para el turismo.

Orgullo nacional: el pueblito argentino que fue elegido como el mejor del mundo en 2025 (foto: archivo).

¿Cuáles son las razones por las que Maimará fue seleccionada como el mejor destino turístico del mundo?

Ubicado en el corazón de la Quebrada de Humahuaca, Maimará se destacó entre más de 270 candidatos provenientes de 65 países. Su entorno natural, su identidad cultural y su modelo de desarrollo sustentable fueron factores determinantes en su elección.

El reconocimiento de ONU Turismo valora a las comunidades rurales que logran preservar su patrimonio cultural y natural, al tiempo que promueven el turismo responsable.

En esta edición, Argentina fue representada por ocho localidades, siendo Maimará y Colonia Carlos Pellegrini (Corrientes) las únicas que recibieron la distinción máxima.

Maimará: el pueblo argentino que enamora con su belleza y tradiciones

Maimará se sitúa sobre la Paleta del Pintor, una formación multicolor que representa uno de los paisajes más emblemáticos del norte argentino. Este pueblo pertenece al departamento de Tilcara y alberga a poco más de 5.000 habitantes, quienes se dedican a la agricultura, la floricultura y la vitivinicultura de altura.

La llegada del Tren Solar de la Quebrada ha transformado la economía local, aumentando la afluencia de turistas y promoviendo la apertura de nuevos alojamientos, hosterías y complejos de casas de alquiler.

Toda la vida del pueblo se centra en el río Grande y la Pachamama. Sus campos producen hortalizas, verduras, flores y vides, además de preservar tradiciones ancestrales que se celebran anualmente en la fiesta de la Pachamama, el Día de Todos los Santos y el Carnaval.

Satisfacción nacional: el pueblito argentino que resultó seleccionado como el mejor del mundo en 2025 (foto: archivo)

¿Qué actividades y gastronomía puedes disfrutar en la Vendimia del Bayeh?

Los visitantes pueden recorrer sus plantaciones de flores o campos de rosas, gladiolos y claveles que colorean el paisaje. También tienen la oportunidad de visitar sus bodegas de altura o participar en la Vendimia del Bayeh, un festival que combina vino, arte, música y gastronomía local.

Entre los platos típicos se destacan el picante de lengua, el locro, la humita, el estofado y las empanadas jujeñas. Estos se acompañan con postres tradicionales como el arroz con leche, la mazamorra y las empanadillas de cayote.

¿Cuáles otras ciudades argentinas han sido destacadas por la ONU en el ámbito del turismo?

Argentina consolida su presencia en el turismo rural mundial. En 2025, junto a Maimará, también fue premiada Colonia Carlos Pellegrini, en Corrientes, por su compromiso con la conservación de Esteros del Iberá y el desarrollo sostenible de la región.

En años anteriores, Caspalá (Jujuy), La Carolina (San Luis) y Trevelin (Chubut) también habían sido distinguidos en distintas ediciones de los premios.

Además, los pueblos de San Javier y Yacanto (Córdoba) obtuvieron menciones especiales dentro del programa Upgrade, que reconoce a las comunidades en proceso de alcanzar los estándares internacionales de sostenibilidad.

Maimará: Belleza natural y turismo sostenible en el norte argentino

El premio Best Tourism Villages coloca a Maimará y a Carlos Pellegrini en el mapa mundial del turismo sustentable. Para las autoridades nacionales, el galardón representa una “oportunidad de crecimiento económico y proyección internacional”.

“Sentir nombrar a mi pueblo en tierras tan lejanas por un reconocimiento al trabajo que venimos haciendo en comunidad, es algo que me llena de orgullo y felicidad”, expresó Luis Zerpa, secretario de Turismo de Maimará, tras conocer la noticia.

Además, el premio refuerza la imagen de Argentina como un destino diverso y con una fuerte identidad cultural.

La distinción de Maimará no solo resalta su belleza natural, sino también su compromiso con el turismo sostenible.

La comunidad ha implementado prácticas que protegen el medio ambiente y promueven la cultura local, lo que ha atraído la atención de turistas de todo el mundo.

Este reconocimiento abre nuevas oportunidades para el desarrollo económico del pueblo, que busca diversificar su oferta turística.

El pueblo se localiza a 77 kilómetros de San Salvador de Jujuy, a solo 8 kilómetros de Tilcara y a 19 de Purmamarca, lo que lo convierte en una parada ideal para quienes recorren la Quebrada de Humahuaca.