Atrasan el inicio de clases en esta provincia y se cambia el calendario escolar 2026

A pocas semanas del inicio del ciclo lectivo 2026, la vuelta a clases vuelve a tensionar el presupuesto de las familias. El costo de la canasta escolar registró subas de hasta 15% interanual, con fuertes aumentos en útiles, indumentaria y tecnología, rubros clave para el armado completo del equipamiento educativo.

Un relevamiento elaborado por la consultora Focus Market, a partir de datos difundidos por el blog Hablemos de Plata de Naranja X, analizó la evolución de precios de una canasta que incluye útiles escolares, mochilas, guardapolvos y artículos tecnológicos.

Cuánto cuesta equipar a un alumno de primaria en 2026

En el caso de los estudiantes de nivel primario, los mayores incrementos se concentran en los útiles escolares, donde un set básico alcanza los $ 42.637, con una suba del 24% respecto de 2025. A esto se suma el guardapolvo recto, que ronda los $ 37.849, un 13% más caro que el año pasado.

El gasto total varía según el tipo de mochila y cartuchera. Una mochila clásica de tiras se consigue desde $ 20.999, mientras que una de carro puede superar los $ 133.000. En cuanto a las cartucheras, los precios van desde $ 19.000 en los modelos simples hasta $ 28.300 en versiones de dos pisos con licencias infantiles.

Con estos valores, equipar a un alumno de primaria cuesta entre $ 120.485 y $ 242.710, según el armado elegido, con aumentos que oscilan entre 4% y 14% interanual.

Secundaria: menor gasto en útiles, pero fuerte impacto de la tecnología

Para los estudiantes de secundaria, el gasto inicial es más bajo si se considera solo mochila, cartuchera tipo canopla y útiles básicos. Ese combo alcanza los $ 95.592, lo que representa un incremento del 15% frente a 2025.

Sin embargo, el presupuesto cambia de forma drástica cuando se incorpora tecnología. Un kit tecnológico compuesto por notebook de 15 pulgadas, impresora láser, auriculares con micrófono y servicio de internet de 300 MB asciende a $ 1.115.597, con una suba del 7% interanual.

Quienes además suman un teléfono celular deben destinar alrededor de $ 419.999 para el equipo (+2%), mientras que el servicio de telefonía móvil de 4 GB alcanza los $ 25.697, con un incremento del 32%.

Qué rubros aumentaron más en la canasta escolar

El informe destaca que los mayores ajustes se dieron en:

Útiles escolares , especialmente los de reposición anual

Indumentaria escolar , como guardapolvos

Servicios y tecnología, con subas por encima del promedio en conectividad móvil

Según explicó Damián Di Pace, director de Focus Market, el inicio de clases funciona como un indicador clave del consumo: “La diferencia entre un armado básico y uno más completo no responde a un solo producto, sino a la combinación de artículos de uso inmediato con otros de mayor valor, como mochilas más equipadas o tecnología, lo que puede generar saltos significativos en el gasto total”.