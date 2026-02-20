Este viernes 20 de febrero, se registró una detonación en el piso 11 del edificio de la Escuela Superior de Gendarmería Nacional Argentina, ubicado en la Avenida Paseo Colón 533, en la Ciudad de Buenos Aires. El incidente ocurrió aproximadamente a las 13:49 horas cuando personal de la fuerza manipuló una encomienda. De acuerdo con la información oficial, el artefacto detonó cuando personal de Gendarmería abrió un paquete que había sido recibido cuatro meses atrás y permanecía almacenado. En el lugar se encontraban otras dos encomiendas de similares características recibidas en la misma fecha. La Brigada de Explosivos inspeccionó estos envíos adicionales y determinó que no contenían material peligroso. Llevaron a cabo una detonación controlada de uno de ellos por precaución. El personal del SAME que trabajó en el lugar confirmó la asistencia a cuatro personas que resultaron heridas tras el estallido. Según el reporte oficial, todos los heridos se encuentran fuera de peligro. Tras el incidente, la Policía de la Ciudad y Bomberos de la Ciudad procedieron a la evacuación parcial del edificio y establecieron un perímetro de seguridad con cortes de tránsito entre las calles México y Venezuela. También intervino la Brigada Especial Federal de Rescate y la División de Explosivos de la Policía Federal. Desde la cartera que lidera Alejandra Monteoliva informaron que “de manera preventiva, se evacuaron a 320 personas: 120 correspondientes al edificio de Paseo Colón 533 y 200 al edificio contiguo de Paseo Colón 525″. Asimismo, que “se dispuso un operativo de seguridad en la zona y la investigación quedó a cargo del Juzgado Federal del Dr. Marcelo Martínez de Giorgi”. “Las tareas periciales son llevadas adelante por la División Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) de la Policía Federal Argentina, el equipo técnico más calificado del país en materia de análisis de explosivos y artefactos complejos, con experiencia específica en intervención, desactivación y peritaje de dispositivos”, completaron.