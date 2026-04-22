La esperada explosión de la estrella T Coronae Borealis, conocida como “Estrella Llameante”, mantiene en vilo a la comunidad científica y a los aficionados a la astronomía de todo el mundo. Este fenómeno, que no se repite con frecuencia en escalas humanas, podría ser visible a simple vista por primera vez en ocho décadas, generando gran expectativa entre los observadores del cielo. Según datos de la NASA, se trata de un sistema ubicado a unos 3000 años luz de la Tierra, lo que lo convierte en un evento cercano en términos astronómicos. En los últimos años, el seguimiento de esta estrella se ha intensificado debido a señales que recuerdan a su última erupción registrada en 1946. Aunque la fecha exacta sigue siendo incierta, distintos estudios sugieren que el estallido podría producirse en un futuro cercano. De hecho, los astrónomos coinciden en que “la nova ocurrirá pronto, lo que abre una ventana única para observar un fenómeno poco habitual. T Coronae Borealis es un sistema binario formado por una enana blanca y una gigante roja. Según explica la NASA, la enana blanca, un remanente estelar del tamaño de la Tierra, absorbe hidrógeno de su estrella compañera, acumulándolo en su superficie hasta generar una enorme presión y calor. Este proceso desencadena una explosión termonuclear que expulsa el material acumulado al espacio. Este fenómeno se conoce como nova recurrente, es decir, un aumento repentino del brillo de una estrella que se repite en ciclos. En el caso de T CrB, este ciclo ocurre aproximadamente cada 80 años. A diferencia de una supernova, la estrella no se destruye, “en un evento de nova, la estrella enana permanece intacta, lanzando al espacio el material acumulado en un destello cegador”, confirmó la NASA. Además, han destacado lo excepcional del evento: “Rara vez ocurre uno tan relativamente cerca de nuestro propio sistema”. A pesar de tratarse de una explosión, no habrá una “detonación” visible como tal. Debido a la distancia, el fenómeno se percibirá como un punto de luz que aumentará notablemente su brillo. Según la plataforma de astronomía, Starwalk Space, la estrella pasará de una magnitud habitual de 10, apenas visible con instrumentos, a una magnitud cercana a 2, lo que permitirá verla a simple vista. En su punto máximo, podría brillar tanto como la Estrella Polar, integrándose entre las estrellas más luminosas del cielo nocturno. Este cambio será notable para los observadores, ya que se trata de una estrella que normalmente no se distingue sin ayuda óptica. Asimismo, la NASA advierte que el estallido “será visible a simple vista durante poco menos de una semana”, aunque seguirá siendo observable durante varios días más con instrumentos. La fecha exacta de la explosión sigue siendo incierta. Sin embargo, diferentes predicciones científicas sitúan el posible evento en fechas recientes y futuras, siendo una de las más probables el 25 de junio de 2026. Aun así, los expertos de la NASA advierten que no hay garantías, ya que “las novas recurrentes son impredecibles y contradictorias”. En cuanto a la observación, el mejor período para ver la estrella corresponde a los meses entre marzo y agosto, cuando la constelación Corona Boreal es más visible en el cielo nocturno. Desde España, esto coincide con las noches de primavera y verano, especialmente tras la puesta del sol. Para localizarla, se recomienda buscar la constelación de Hércules y luego ubicar la Corona Boreal entre las estrellas Vega y Arturo. Allí aparecerá este fenómeno, que podría convertirse en uno de los eventos astronómicos más destacados de las últimas décadas.