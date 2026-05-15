La lavadora es uno de los electrodomésticos más usados en cualquier hogar, pero rara vez recibe la atención que merece. La mayoría de las personas la encienden, cargan la ropa y esperan el ciclo sin pensar en lo que ocurre dentro. Lo que no saben es que la acumulación de residuos puede derivar en algo mucho más grave que mal olor o ropa mal lavada. Según información técnica de fabricantes como LG, Whirlpool y Haceb, una lavadora sin mantenimiento puede sobrecalentarse, generar humo y en casos extremos provocar un incendio doméstico. El primer mecanismo de riesgo está en el filtro y la bomba de drenaje. Cuando se acumulan restos de jabón, pelusas y objetos olvidados en los bolsillos, el desagüe se obstruye. Esa obstrucción fuerza al motor a trabajar con más esfuerzo del habitual. El motor sobrecalentado puede quemarse, y el calor generado puede prender la pelusa acumulada en zonas cercanas al sistema eléctrico. El segundo mecanismo es la fricción por sarro y mugre en el tambor. El exceso de residuos genera rozamiento adicional en cada ciclo. En casos extremos, ese calor puede derretir piezas de plástico o encender la pelusa seca acumulada en el interior. Hay señales concretas que indican que el problema ya está en marcha. La más clara es el olor a plástico quemado o a humo durante o después de un ciclo. Si eso ocurre, la recomendación unánime de fabricantes y técnicos es desconectar el equipo de la corriente de inmediato y llamar a un técnico especializado. Otras señales de alerta son el drenaje lento o incompleto, los ruidos inusuales durante el centrifugado y la aparición de manchas en la ropa que antes no estaban. Todos indican acumulación de residuos que está afectando el funcionamiento del equipo. Los fabricantes recomiendan una rutina mensual de mantenimiento que no lleva más de veinte minutos y previene la mayoría de los problemas. El primer paso es limpiar el filtro de drenaje, ubicado normalmente en la parte baja frontal del electrodoméstico. Hay que retirarlo, vaciarlo y enjuagarlo bajo el grifo para eliminar pelusa, residuos de detergente y cualquier objeto acumulado. El segundo paso es limpiar el cajón del detergente: sacarlo, remojarlo en agua caliente con un poco de vinagre y usar un cepillo de dientes para eliminar los restos adheridos. El tercer paso es desinfectar el tambor con un ciclo vacío de agua caliente con vinagre blanco o con un limpiador comercial específico para lavadoras. Dos hábitos muy comunes agravan el problema sin que el usuario lo note. El primero es no revisar los bolsillos antes de meter la ropa: monedas, llaves o clips pueden obstruir la bomba o perforar el tambor, acelerando el sobrecalentamiento. El segundo es usar demasiado detergente. El exceso de jabón no mejora el lavado, sino que deja más residuos en los conductos y aumenta el riesgo de cortocircuito. Los fabricantes recomiendan usar siempre la cantidad indicada en el envase y optar por detergentes de alta calidad adaptados al tipo de lavadora.