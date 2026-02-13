El proveedor de servicios de internet satelital Orbith anunció el éxito de la implementación de su infraestructura de conectividad para la Gendarmería Nacional Argentina (GNA). El despliegue, que incluyó operativos logísticos complejos, como traslados en helicóptero en algunos tramos y caminos de alta montaña, permite que las unidades fronterizas cuenten internet de alta velocidad para múltiples usos. Según explican desde la empresa argentina Orbith, el proyecto se destacó por su enfoque híbrido, utilizando tecnología multiórbita: la integración de satélites de órbita baja (LEO) se destinó a los sistemas internos de la fuerza que requerían baja latencia, mientras que la órbita geoestacionaria (GEO), con internet ilimitado, se asignó al uso administrativo y recreativo del personal, con una excelente relación costo-beneficio. “Este proyecto representó un desafío logístico sin precedentes para nuestro equipo técnico. Tuvimos que acceder a pasos fronterizos, tanto fijos como estacionales, en ventanas de tiempo mínimas y bajo condiciones climáticas extremas, llegando incluso vía helicóptero donde los caminos no existen”, destacó Pablo Mosiul, CEO de Orbith. En palabras de Gabriel Cimino, uno de los técnicos especialistas de Orbith que participó del despliegue, “al tratarse de zonas muy aisladas, durante gran parte del trayecto se permanece incomunicado, por lo que, sin indicaciones de la gente del lugar, el acceso puede llegar a complicarse. Desde lo técnico, el principal desafío es la planificación previa y la logística de materiales, ya que cualquier faltante es difícil de resolver en lugares remotos. Una vez en sitio, la tecnología satelital permite restablecer la conectividad de forma confiable”. Sobre la rigurosidad del entorno y la calidad de la instalación, Rolando Pérez, otro de los técnicos especialistas de la compañía, detalló: “El reto técnico fue mayúsculo debido a lo agreste de la zona y el clima extremo, con fuertes vientos y caminos de muy difícil tránsito. Los puestos están prácticamente perdidos en la inmensidad de la cordillera y nos tomaba muchas horas llegar a cada uno. Nuestro objetivo principal era fijar las antenas con tal precisión que fueran capaces de resistir el paso del tiempo”. Además del éxito operativo, Rolando Pérez destacó el factor humano como la verdadera clave del trabajo en terreno: “Más allá de la complejidad técnica, lo que realmente facilitó nuestra tarea fue la afinidad y la calidad humana de los gendarmes. Convivir con ellos, compartir el almuerzo y los mates diarios, generó un vínculo de confianza fundamental. Se brindaron por completo y colaboraron activamente con nosotros. Esa hospitalidad y el trato excepcional que recibimos fue lo que convirtió un desafío logístico en una experiencia de colaboración inolvidable”. Desde Gendarmería Nacional destacaron el salto cualitativo de esta actualización, ya que antes la conectividad se limitaba a 1 Mbps, lo que restringía el uso de servicios básicos y afectaba la eficiencia operativa y administrativa en los puestos fronterizos. Sobre este avance, técnicos de la fuerza señalaron: “Hoy, el servicio multiórbita permite una fluidez que aumenta la productividad en las unidades; esta modernización fortalece la protección de las fronteras al garantizar un manejo de información ágil y seguro en los puntos más remotos del país”. Actualmente, Orbith ofrece, según su página web, planes residenciales de 100 Mbps y corporativos de hasta 200 Mbps, lo que da cuenta de la alta capacidad de transferencia que tienen los servicios de internet satelital. En términos de seguridad, el acceso de baja latencia resulta vital para los sistemas de comunicaciones radiales que dependen de la conectividad para el control operativo. Esta tecnología fortalece la resiliencia del sistema y garantiza un funcionamiento confiable en los escenarios exigentes que afronta la fuerza. Paralelamente, la solución GEO ha transformado la cotidianidad en los puestos remotos, ya que el acceso ilimitado a internet impacta positivamente en la moral del personal apostado lejos de sus hogares. “Mantener un contacto fluido con sus familias y acceder a contenidos recreativos mejoró significativamente el ánimo, lo que se traduce en un desempeño más eficiente en las tareas”, señalaron desde la institución. Por caso, uno de los últimos sitios donde se instaló el sistema de internet satelital para Gendarmería fue en el destacamento de el paso internacional El Coyte, en la provincia de Chubut. La confianza en el servicio llevó a Gendarmería Nacional a seguir expandiendo la red incluso a unidades que originalmente habían quedado fuera de la licitación. “Actualmente ya hay 58 sitios instalados, y ver que el proyecto se expandió por fuera de la licitación original es el mejor indicador de éxito. Nos enorgullece saber que nuestra tecnología ayuda a Gendarmería a cumplir su misión, brindando redundancia en sus sistemas críticos y una ventana al mundo para quienes cuidan nuestros límites territoriales”, dijo Pablo Mosiul. Desde la perspectiva institucional de Gendarmería, “esta modernización fortalece de manera directa la misión de proteger las fronteras argentinas, al garantizar un manejo de la información más ágil, seguro y oportuno. Potencia la coordinación operativa y mejora la eficacia de nuestras acciones en todo el territorio nacional”. “Este proyecto demuestra que la conectividad satelital puede cumplir un rol estratégico en contextos críticos. Para Orbith, colaborar con Gendarmería Nacional en una tarea vinculada a la soberanía y al control de fronteras es una gran responsabilidad y también una confirmación de que nuestra tecnología y nuestros equipos están a la altura de los desafíos más exigentes del país”, concluyó el CEO de Orbith.