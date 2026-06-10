La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ordenó retirar del mercado un producto médico utilizado para facilitar el paso de la orina desde los riñones hacia la vejiga . La medida alcanza a un catéter ureteral que era empleado en tratamientos urológicos y cuya legitimidad no pudo ser acreditada durante una investigación oficial.

La decisión despertó preocupación en el sector sanitario porque se trata de un insumo utilizado en pacientes con obstrucciones urinarias, cálculos renales o en procesos de recuperación tras cirugías .

Según informó el organismo, el producto involucrado presenta irregularidades que impiden garantizar su seguridad, calidad y eficacia.

ANMAT prohibió un catéter ureteral utilizado para garantizar el flujo de orina

La disposición de la ANMAT alcanza al producto identificado como “CATETER URETERAL – AURINCO”, correspondiente al lote 0424023 y con fecha de vencimiento agosto de 2028.

Según informó la ANMAT, el producto involucrado presenta irregularidades que impiden garantizar su seguridad, calidad y eficacia. (Foto: imagen ilustrativa creada con IA)

Un catéter ureteral es un tubo flexible que se coloca dentro del uréter para permitir que la orina circule correctamente desde el riñón hasta la vejiga cuando existe algún tipo de bloqueo.

Estos dispositivos suelen utilizarse para tratar complicaciones provocadas por piedras, tumores, inflamaciones o como apoyo durante la recuperación de intervenciones quirúrgicas del sistema urinario.

La investigación detectó etiquetas falsificadas durante una inspección

La medida se originó tras una fiscalización realizada por personal de ANMAT en una empresa ubicada en Mendoza, donde se encontraron etiquetas asociadas al producto almacenadas sin una identificación específica.

Durante la inspección, los responsables informaron que esos rótulos habían sido confeccionados por una imprenta local para ser entregados junto con los catéteres a distintos clientes.

Sin embargo, cuando se solicitó la exhibición de las unidades vinculadas a esas etiquetas, se constató que no había stock disponible, lo que motivó una investigación más profunda sobre el origen del producto.

Por qué ANMAT decidió retirar el producto de todo el mercado

La documentación recopilada permitió rastrear el registro sanitario hasta una droguería titular del producto original, cuyos responsables aseguraron que las etiquetas encontradas eran apócrifas.

De acuerdo con la empresa, los rótulos presentaban diferencias visibles respecto de los originales, incluyendo variaciones en tamaño, brillo, nitidez y terminación. Además, aclararon que nunca distribuyen etiquetas por separado.

Ante la imposibilidad de verificar la autenticidad del producto y de garantizar que cumpla con los estándares exigidos para su uso médico, ANMAT dispuso la prohibición de su uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional con el objetivo de proteger la salud de la población.

Qué riesgos concretos advirtió ANMAT