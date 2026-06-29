Una conocida crema de skincare fue prohibida por ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) y deberá ser retirada de todos los comercios del país. Además, se prohibió su publicidad y venta en plataformas en línea por atentar contra la salud de los consumidores .

ANMAT prohíbe la venta de cremas por falta de registro

La medida alcanza a distintas cremas base y geles neutros de las marcas Quifam, Vepo, Ecotidy, Activa Lab y Nameco.

El organismo encargado de cuidar a los argentinos comenzó una investigación luego de que el área de Cosmetovigilancia recibiera denuncias sobre la venta de estos productos por internet.

Durante el procedimiento, comprobaron que los productos denunciados no figuraban inscriptos en los registros correspondientes, pese a que eran promocionados y comercializados en plataformas de venta online. Además, sus rótulos carecían de la información sanitaria exigida por la normativa vigente.

Los productos prohibidos son:

Gel Neutro para todo tipo de aparatología, marca Quifam.

Crema Base Neutra Hidrosoluble, marca Quifam.

Gel Neutro Multifunción, marca Ecotidy.

Gel Neutro Multifunción, marca Vepo.

Crema Base sin acción terapéutica, marca Vepo.

Gel Neutro, marca Activa Lab.

Gel Neutro, marca Nameco.

Crema Base Neutra, marca Nameco.

Qué medida tomó ANMAT respecto a los productos

ANMAT prohibió la venta y publicidad en todas las plataformas, físicas y online, de los productos.

Esto se debe a que la ausencia de registros impide conocer donde fueron fabricados, bajo qué condiciones y cuáles fueron los controles de calidad.

De esta manera, no se puede sostener las garantías de seguridad y eficacia.