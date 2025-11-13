La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo pago único de hasta $ 417.000 destinado a familias que cumplan con los requisitos establecidos por el organismo.

Se trata de la Asignación por Adopción, uno de los tres beneficios incluidos en las Asignaciones de Pago Único (APU) junto con las de Nacimiento y Matrimonio.

¿De qué se trata el nuevo bono de ANSES de $ 400.000?

El refuerzo corresponde a la Asignación por Adopción, un pago único que ANSES otorga a las familias que tienen una sentencia judicial firme de adopción dictada en Argentina.

A partir de noviembre de 2025, el monto asciende a $ 417.116, según lo establecido por la Resolución 339/2025, que actualizó los valores en un 2,1% en línea con el incremento general de la AUH y el SUAF.

Una buena de ANSES: entregarán un plus de $ 104.000 en noviembre a todas estas personas

Este ajuste busca mantener el poder adquisitivo de los beneficiarios frente a la inflación, ya que el cálculo se basa en la movilidad previsional vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

¿Quiénes pueden cobrar el bono de $400.000 de ANSES?

Pueden acceder al beneficio las personas que cuenten con una sentencia de adopción firme y cumplan los topes de ingresos establecidos.

El pago está dirigido a los siguientes grupos:

Trabajadores en relación de dependencia.

Empleados rurales o temporarios.

Titulares de la Prestación por Desempleo

Beneficiarios de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.

Personas que cobran a través de una ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo).

Titulares de AUH, AUH por Discapacidad o Asignación por Embarazo (AUE).

¿Cuáles son los topes de ingresos para cobrar la Asignación por Adopción?

Según la normativa vigente, los límites actualizados del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) son los siguientes:

Ingreso individual: hasta $ 2.453.609.

Ingreso familiar: hasta $ 4.907.218.

En el caso de quienes perciben la AUH, el beneficio solo corresponde si la familia cobró la Asignación Universal por Hijo o la Asignación por Embarazo en el mismo mes en que se dictó la sentencia de adopción.

¿Cómo tramitar el bono de $ 400.000 paso a paso?

El trámite puede realizarse en línea o de forma presencial, según la preferencia del titular. Los pasos a seguir son los siguientes:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. En la sección “Hijos”, revisar que los datos familiares estén correctos y actualizados.

Reunir la documentación necesaria

Sentencia judicial firme de adopción. Partida de nacimiento del niño o niña. DNI del menor y de los padres o madres adoptantes.

Iniciar el trámite

Online: en “Atención Virtual” > “Pago Único por matrimonio, nacimiento o adopción”. Presencial: solicitando turno en una oficina de ANSES.



Una vez validada la documentación, el pago se acredita en la cuenta bancaria donde el titular cobra sus asignaciones.

¿Cuándo se cobra la asignación de pago único de ANSES?

ANSES informó que los pagos de las Asignaciones de Pago Único comenzaron el miércoles 12 de noviembre y continuarán hasta el 10 de diciembre de 2025.

Los montos actualizados son los siguientes: