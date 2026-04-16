Este país europeo está a punto de convertirse en uno de los referentes del almacenamiento energético en el continente. La surcoreana LG Energy Solution, uno de los mayores fabricantes de baterías del mundo, ha firmado un acuerdo con PGE, la mayor empresa eléctrica del país, para suministrar 981 MWh de baterías de almacenamiento a escala de red entre 2026 y 2027. El proyecto, ubicado en Polonia, Żarnowiec, se sitúa entre los más grandes de este tipo en todo el continente y supone además un hito industrial: será la primera vez que LG Energy Solution suministre baterías de almacenamiento a gran escala fabricadas en su planta de Wrocław, en el suroeste de Polonia. La inversión total asciende a 1.500 millones de zlotis (aproximadamente 416 millones de dólares), y la entrada en operación comercial está prevista para el segundo trimestre de 2027. La tecnología elegida para el proyecto es LFP (litio hierro fosfato), en formato de celda larga y alta capacidad. LG Energy Solution ha subrayado que estas baterías ofrecen mayor densidad energética que las soluciones LFP convencionales, incorporan refrigeración líquida para optimizar el rendimiento y la fiabilidad, y han sido diseñadas específicamente para el mercado europeo. El suministro incluye una solución llave en mano que abarca sistemas de baterías en contenedor, ingeniería, aprovisionamiento y construcción, con la participación de contratistas europeos. El presidente de LG Energy Solution Wrocław, Jangha Lee, ha destacado el componente de fabricación local: las baterías se producirán en la planta de Biskupice Podgórne, y toda la cadena de valor del proyecto se construirá con recursos y experiencia domésticos. El proyecto de Żarnowiec no es un caso aislado, sino la pieza más visible de una transformación más amplia. La planta de Wrocław fue concebida originalmente para producir baterías de vehículos eléctricos, pero la desaceleración de ese sector y el auge del almacenamiento energético llevaron a LG Energy Solution a reconvertir sus instalaciones polacas hacia las baterías estacionarias, una tendencia que la compañía ha aplicado también en otras de sus fábricas a nivel global. El Gobierno polaco ha respaldado el proyecto con declaraciones de alto nivel. El ministro de Energía, Miłosz Motyka, ha calificado la instalación de Żarnowiec como “un símbolo de la transformación energética moderna del país”, mientras que la ministra de Clima y Medio Ambiente, Paulina Hennig-Kloska, ha subrayado que aumentar la eficiencia de las energías renovables es “una de las prioridades del Gobierno”. El proyecto ha obtenido además un contrato en el mercado de capacidad polaco, que obliga a la instalación a estar operativa en 2029 y garantiza la viabilidad económica del negocio. Para LG Energy Solution, el acuerdo con PGE es también una apuesta estratégica. La compañía busca consolidar su posición en las licitaciones públicas europeas aprovechando su capacidad de producción local, en un contexto en el que los gobiernos de la UE priorizan cada vez más las soluciones fabricadas en el continente. El auge de la inteligencia artificial y la expansión de los centros de datos están acelerando además la demanda de infraestructura de almacenamiento energético en toda Europa.