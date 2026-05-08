Cargar el móvil es una rutina diaria a la que casi nadie presta atención. Sin embargo, un mal uso de la batería o del cargador puede terminar provocando un incendio dentro de casa, según advirtieron los bomberos de la Comunidad de Madrid. La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid difundió una serie de recomendaciones para reducir riesgos durante la carga de dispositivos electrónicos como teléfonos móviles, tablets, patinetes eléctricos o bicicletas eléctricas. Los expertos explicaron que muchos de los incendios relacionados con baterías comienzan por errores cotidianos que parecen inofensivos. Por eso, insistieron en extremar las precauciones mientras el móvil permanece conectado a la corriente. Uno de los errores más peligrosos consiste en dejar el teléfono cargando sobre superficies textiles. Los bomberos alertaron especialmente sobre camas, sofás, sillas, cojines o cortinas. Según explicaron desde Emergencias Madrid, esos materiales facilitan la propagación del fuego en caso de sobrecalentamiento de la batería o de un fallo eléctrico durante la carga del móvil. La recomendación oficial es utilizar siempre “superficies lisas no combustibles que permitan una fácil ventilación”. Además, el 112 recordó que tampoco se deben colocar dispositivos electrónicos “al sol directo o cerca de algún aparato con calor, como el salpicadero del coche o sobre un radiador”. Los bomberos también advirtieron sobre el uso de cargadores no homologados. Aunque muchas personas recurren a modelos baratos, esa decisión puede terminar provocando un accidente doméstico. Desde Emergencias Madrid insistieron en que se deben utilizar “siempre cargadores homologados”. Eso incluye tanto los del fabricante original como accesorios de marcas reconocidas que cuenten con certificaciones de seguridad. Otro punto importante es evitar cargadores dañados o deteriorados. Si el adaptador se calienta demasiado o presenta desperfectos, lo más seguro es dejar de utilizarlo inmediatamente para evitar problemas durante la carga del móvil. El calentamiento excesivo es otra de las señales que no deben ignorarse. Los bomberos explicaron que, si el teléfono alcanza temperaturas demasiado altas mientras carga, es necesario actuar rápido. La recomendación oficial es clara: “hay que suspender la carga de inmediato” y esperar a que el dispositivo vuelva a una temperatura normal antes de volver a conectarlo. También aconsejaron desconectar el cargador de la red eléctrica una vez completada la carga. Dejarlo enchufado de manera permanente puede incrementar el desgaste y elevar el riesgo de incidentes eléctricos dentro de casa. Además de las medidas relacionadas con la carga del móvil, los expertos remarcaron la importancia de contar con detectores de humo dentro de la vivienda. Estos dispositivos permiten detectar un incendio en sus primeras fases y ofrecen tiempo para reaccionar rápidamente, evacuar la casa o avisar a los servicios de emergencia. Los bomberos también pidieron evitar reparaciones caseras en teléfonos móviles o baterías si no se tienen conocimientos técnicos suficientes. En esos casos, lo más recomendable es acudir siempre a “un profesional cualificado”. Las recomendaciones de Emergencias Madrid también incluyen a los patinetes y bicicletas eléctricas, cuyos incendios relacionados con baterías aumentaron en los últimos años. Los bomberos aconsejan cargar estos dispositivos “al aire libre o cerca de espacios con ventana que faciliten la dispersión de los gases inflamables y/o tóxicos en caso de incendio”. Además, recuerdan que nunca deben dejarse cargando sin supervisión durante largos periodos, especialmente por la noche o cerca de materiales inflamables dentro de la vivienda.