Con la llegada de las bajas temperaturas, mantener la casa cálida se vuelve una necesidad. Sin embargo, el aumento del uso de calefacción también impacta en las facturas de servicios, por lo que muchas familias buscan alternativas que permitan reducir el consumo energético sin resignar confort.

Entre los sistemas más utilizados para calefaccionar ambientes se encuentran las estufas a gas, las estufas eléctricas y los aires acondicionados frío-calor.

Aunque todos cumplen la misma función, presentan diferencias importantes en términos de eficiencia, gasto mensual y costos de instalación.

Estufas a gas: una alternativa económica para calefaccionar grandes espacios

Las estufas a gas continúan siendo una de las opciones más populares en los hogares. Su principal ventaja radica en que el gas natural suele tener un costo menor en comparación con la electricidad, lo que permite mantener una temperatura agradable durante varias horas sin generar un gasto excesivo.

Además, este tipo de calefacción ofrece una emisión de calor constante y resulta especialmente útil para ambientes amplios. No obstante, requiere una instalación adecuada, ventilación suficiente y revisiones periódicas para garantizar un funcionamiento seguro.

Estufas eléctricas: prácticas, pero con mayor consumo

Las estufas eléctricas se destacan por su simplicidad. Basta con conectarlas a la corriente para comenzar a generar calor de manera inmediata, sin necesidad de obras ni instalaciones complejas.

Estufa a gas, eléctrica o aire: cuál conviene según el tipo de casa y cuánto es la diferencia en ahorro todos los meses

Sin embargo, suelen ubicarse entre las opciones menos convenientes para quienes buscan ahorrar energía. Esto se debe a que convierten directamente la electricidad en calor, un proceso que generalmente implica un costo operativo más elevado en comparación con otros sistemas de calefacción.

Aire acondicionado frío-calor: la alternativa más eficiente

En los últimos años, los equipos de aire acondicionado con tecnología frío-calor ganaron protagonismo gracias a su eficiencia energética. Estos aparatos funcionan mediante una bomba de calor, un sistema capaz de generar varias unidades de calor por cada unidad de electricidad consumida.

Además de optimizar el consumo, permiten regular la temperatura con mayor precisión y ofrecen una ventaja adicional: pueden utilizarse tanto en invierno como en verano.

Como contrapartida, suelen requerir una inversión inicial más alta y su rendimiento puede verse afectado cuando las temperaturas exteriores descienden a niveles extremos.

¿Cuál es el sistema de calefacción que menos energía consume?

Si se analiza exclusivamente la eficiencia energética, el aire acondicionado frío-calor se posiciona como la alternativa que menos energía demanda para generar calor. En segundo lugar aparecen las estufas a gas y, más atrás, las estufas eléctricas.

Antes de tomar una decisión, los especialistas recomiendan considerar aspectos como el tamaño de los ambientes, las tarifas de los servicios disponibles y el presupuesto destinado a la instalación. Evaluar estos factores permite elegir la opción más conveniente para cada hogar y evitar gastos innecesarios durante los meses más fríos del año.