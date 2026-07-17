La Inteligencia Artificial (IA) ya participa en el análisis de alrededor del 40% de los siniestros médicos en México, una tendencia que gana terreno conforme las aseguradoras enfrentan mayores costos por reclamaciones y una creciente presión para hacer más eficiente la gestión de riesgos, estimó Grupo Interesse.

Carlo Puerto, CIO de Grupo Interesse, explicó que la IA dejó de ser una herramienta del futuro para convertirse en un apoyo operativo que fortalece la evaluación de riesgos, agiliza el análisis de expedientes y mejora la experiencia tanto de empresas como de asegurados.

“La conversación sobre Inteligencia Artificial en seguros dejó de centrarse en el futuro. Hoy hablamos de una tecnología que ya está ayudando a tomar mejores decisiones, fortalecer la evaluación de riesgos y mejorar la experiencia de los asegurados. La IA no reemplaza el conocimiento de nuestros especialistas; les permite enfocarse donde realmente generan valor” , afirmó.

En el caso de la firma, el avance es mayor. Indicó que el 87% de los siniestros de gastos médicos mayores que administra ya son evaluados con apoyo de modelos de inteligencia artificial, capaces de identificar patrones de riesgo, detectar inconsistencias, priorizar los casos más complejos y generar información para respaldar las decisiones de los especialistas.

Como resultado, la compañía aseguró haber reducido hasta 82% los tiempos de análisis de expedientes y multiplicado por siete su capacidad para procesar siniestros, además de fortalecer la detección temprana de casos que requieren una revisión especializada.

La siniestralidad impulsa la adopción de IA

La implementación de estas herramientas ocurre en un contexto de mayor presión para las aseguradoras. De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), durante 2025 el sector destinó MXN$ 145,343 millones al pago de siniestros por accidentes y enfermedades, un incremento anual de 19%.

Al mismo tiempo, la siniestralidad en el ramo aumentó de 72 a 77%, reflejando el desafío que enfrenta la industria para mantener operaciones rentables y responder con mayor rapidez al creciente volumen de reclamaciones.

Ante este escenario, Grupo Interesse señaló que la IA permite identificar patrones atípicos en las reclamaciones, detectar inconsistencias documentales, priorizar expedientes de mayor complejidad, analizar tendencias por padecimientos o perfiles de riesgo y generar alertas tempranas para fortalecer la evaluación médica y técnica.

La empresa añadió que estas capacidades también pueden reducir hasta en 40% los tiempos de respuesta y mejorar la precisión en la clasificación de casos complejos.

Buscan pasar de un modelo reactivo a uno preventivo

Grupo Interesse señaló que la siguiente etapa para el sector asegurador será utilizar la inteligencia artificial no solo para agilizar la atención de los siniestros, sino para anticipar riesgos mediante el análisis de grandes volúmenes de información.

Como parte de esta estrategia, la firma desarrolló capacidades propias de IA a través de su insurtech K2i, cuyas herramientas analizan más de 300 variables por expediente para identificar patrones de riesgo y fortalecer la capacidad analítica de la organización.