El gobierno de la provincia de La Rioja oficializó la emisión de los Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE) , conocidos popularmente como Chachos.

La medida representa una inyección de aproximadamente $ 4.000 millones en el circuito económico provincial y alcanzará a 80.000 ciudadanos.

Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, anunció la distribución de una ayuda extraordinaria de 50.000 bonos a partir del 17 de agosto . El proceso de entrega se extenderá hasta el 24 de agosto, con calendarios diferenciados según la terminación del DNI.

La medida no representa una novedad. En julio de 2024, el gobierno provincial emitió por primera vez los Chachos bajo la administración Milei hasta el 31 de diciembre de 2024.

Durante ese tiempo, la provincia emitió denominaciones de 1000, 2000, 5000, 10.000, 20.000 y 50.000 pesos manteniendo paridad de uno a uno frente al peso. Hasta el 30% de los sueldos estatales se abonaba con estos instrumentos.

“El Chacho es un instrumento financiero que en La Rioja tuvo una aceptación total”, señaló el mandatario en el relanzamiento.

La emisión actual alcanzará a empleados de planta, trabajadores públicos, jubilados de la Policía y beneficiarios de programas sociales . Personas contratadas vinculadas al Estado también recibirán los bonos.

La Rioja relanza los Chachos: cómo funcionará la cuasimoneda

El nombre de la cuasimoneda honra a Ángel Vicente Peñaloza, conocido como el Chacho , líder riojano que participó en las guerras civiles del siglo XIX y figura emblemática del federalismo argentino.

Los Chachos mantendrán vigencia hasta diciembre de 2026 y podrán rescatarse hasta el 29 de ese mes. Por su parte, los comercios adheridos cuentan con la opción de realizar rescates anticipados si así lo quisiesen.

Quienes mantengan los bonos hasta la fecha de vencimiento recibirán un reconocimiento del 1%, no acumulativo. Este incentivo busca desalentar rescates prematuros y prolongar la circulación de los bonos.

La provincia reporta que más de 500 comercios riojanos ya participan en la operatoria y que nuevos establecimientos se adhieren constantemente al sistema.

Fuente: Prensa Gobierno de La Rioja Fuente: Prensa Gobierno de La Rioja

“No quiero que pierdan poder adquisitivo los trabajadores”, enfatizó Quintela, quien evalúa la posibilidad de que la ayuda extraordinaria tenga continuidad permanente y, eventualmente, pueda incorporarse al esquema salarial de los empleados estatales.

Esta continuidad dependerá de la evolución de las finanzas provinciales y será discutida con los gremios docentes y de empleados públicos.

El resurgimiento de los Chachos

La Rioja se convierte, otra vez, en la única provincia argentina que recurre a una cuasimoneda propia para enfrentar restricciones financieras .

El relanzamiento ocurre en un escenario de tensión entre la gobernación riojana y el gobierno nacional respecto de la distribución de fondos federales. La provincia enfrenta caída de recursos que afectan sus cuentas públicas.

La emisión de Chachos se produce en el gobierno de Javier Milei, quien criticó la medida en 2024. Milei sostuvo que se trataba de un mecanismo compatible con un esquema de competencia de monedas.

El Presidente fue contundente en sus redes sociales: “Nunca” el Estado nacional rescataría bonos provinciales. Y aclaró que el Gobierno no otorgaría garantías sobre futuras emisiones de cuasimonedas.