En la sesión de apertura de este martes, 1 de septiembre de 2026, el Euro y dólar tiene una cotización de 1.1602 USD en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,14% en relación con el día anterior.

La cotización entre euro y dólar mostró una leve caída: -0,42% en la última semana y -0,34% en el último año, lo que sugiere una tendencia bajista moderada.

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización del dólar muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, reflejando un incremento en su valor. Este aumento puede estar relacionado con varios factores económicos que han influido en la confianza del mercado.

Sin embargo, a pesar de este incremento, es importante mantener un análisis cauteloso, ya que las fluctuaciones en la cotización pueden ser volátiles y afectar la economía en general. La tendencia actual sugiere un interés creciente por la moneda estadounidense, pero los inversores deben estar atentos a posibles cambios en el entorno económico.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y el dólar, con un 4.43%, es menor que la volatilidad anual del 5.13%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.

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