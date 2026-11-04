Esta semana, tendrán lugar nuevas audiencias del caso conocido como “La Toretto” que tuvo lugar hace más de 2 años en La Plata cuando Felicitas Alvite manejaba su auto a alta velocidad por la vía pública y cruzó varias esquinas sin respetar los semáforos . El recorrido terminó de forma trágica cuando embistió violentamente a un motociclista en un cruce de avenidas.

En las últimas horas, se volvió clave la declaración del ingeniero mecánico Andrés Raggio en el juicio oral contra la joven conductora. Este especialista forma parte de la Asesoría Pericial platense que analizó las cámaras de seguridad y las huellas del siniestro. Su testimonio resultó determinante, porque aportó datos precisos sobre el recorrido previo del vehículo.

El trágico choque del motociclista en La Plata

El impacto brutal provocó la muerte de Rubén Walter Armand, de 36 años. El hombre circulaba en su moto cuando el vehículo de la acusada lo embistió a gran velocidad.

Las pericias técnicas de la causa complicaron gravemente la situación legal de la acusada.

A raíz de esta causa surgió el apodo de “La Toretto” para identificar a la joven imputada. El sobrenombre nació por una publicación que ella misma realizó en su cuenta de TikTok antes del hecho, en la que se comparaba con el famoso personaje de la película. Así, los investigadores y los medios comenzaron a utilizar ese seudónimo para referirse a la conductora.

La joven que asesinó al motociclista en el choque. Noticias Argentinas

La investigación judicial y las pruebas del caso

El informe técnico determinó que la joven había cruzado seis semáforos en rojo durante su trayecto. Además, el perito mecánico confirmó en su declaración que Alvite circulaba en una zona urbana a una velocidad de entre 82 y 85 km/h lo que llevó al choque fatal .

Con estas pruebas, la fiscalía mantiene una postura firme sobre la responsabilidad de la conductora en el siniestro.

A la fecha, el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de La Plata encabeza el debate judicial contra Alvite, quien cumple prisión domiciliaria. La querella busca una condena por homicidio simple con dolo eventual, mientras que la defensa sostiene que se trató de un homicidio culposo.