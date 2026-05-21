El año pasado, se firmó una orden ejecutiva que fortalece los controles de seguridad en la frontera y establece condiciones más rigorosas para el ingreso de extranjeros en Estados Unidos, lo cual repercute significativamente en la validez y concesión de visas americanas.

Desde el inicio de su mandato, Donald Trump promovió políticas migratorias más estrictas, con el propósito de limitar la entrada ilegal de inmigrantes.

Ahora, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) comenzó a implementar un programa de seguridad en los puertos fronterizos internacionales: la Verificación Mejorada.

A partir de ahora, las nuevas políticas migratorias permiten revocar visas americanas o permisos de residencia y facultan a los agentes a revisar dispositivos electrónicos en busca de actividad sospechosa.

Estados Unidos bloqueará el ingreso al país a todos los visitantes que tengan esto en sus celulares o computadoras. Fuente: Shutterstock

Estados Unidos revocará visas a migrantes ante sospechas de actividad ilícita

En caso de que los agentes migratorios descubran en los dispositivos electrónicos información que represente una potencial amenaza para la Seguridad Nacional, tendrán la potestad de confiscar los documentos y denegar la entrada al país.

Estas disposiciones, aprobadas por Donald Trump, facultan a los agentes fronterizos para llevar a cabo inspecciones a los viajeros con el propósito de identificar razones que podrían resultar en la revocación de visas de turista (B1/B2) y permisos de residencia.

Riesgos en EE. UU. que pueden derivar en la revocación de la visa

De acuerdo con la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), los dispositivos electrónicos, como teléfonos y computadoras, están sujetos a inspección por parte de las autoridades en los puntos fronterizos.

En el caso de identificarse alguna actividad sospechosa, se notificará el incidente, lo que podría significar que el viajero pueda perder su visa. La negativa a someterse a las revisiones podría conllevar la retención de los dispositivos.

Estas medidas son aplicables incluso a migrantes con residencia legal, sobre todo en circunstancias donde se evidencia la propagación de contenido ilegal o que pueda considerarse una amenaza.

Contenidos que pueden resultar amenazantes: