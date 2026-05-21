Miles de trabajadores extranjeros que esperan obtener la residencia permanente en Estados Unidos recibieron una noticia inesperada que podría demorar sus procesos migratorios durante meses o incluso años. Las nuevas modificaciones en el sistema de visas laborales impactarán especialmente a solicitantes de tres países con alta demanda migratoria.

¿Qué significa el retraso en las Green Cards?

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó cambios en el Boletín de Visas de junio de 2026 que introducen retrocesos en las categorías EB-1, EB-2 y EB-3 para ciudadanos de India, China y Filipinas.

El Boletín de Visas establece las llamadas “fechas de acción final”, que determinan cuándo una solicitud de residencia permanente puede avanzar hacia la emisión de la Green Card.

Cuando ocurre un “retroceso”:

La fecha límite se mueve hacia atrás

Menos personas califican para avanzar

Los tiempos de espera aumentan significativamente

Estados Unidos confirmó nuevos retrasos en las Green Cards laborales para ciudadanos de India, China y Filipinas. Fuente: El Cronista.

Estados Unidos retrasa significativamente las Green Cards de estos tres países

Las categorías perjudicadas corresponden a algunos de los programas de Green Card laboral más utilizados por profesionales y trabajadores extranjeros que buscan obtener la residencia permanente en Estados Unidos mediante empleo.

La categoría EB-1 está destinada principalmente a personas con habilidades extraordinarias. La EB-2 aplica a trabajadores con títulos avanzados o capacidades excepcionales en áreas específicas, mientras que la EB-3 incluye profesionales patrocinados por empresas estadounidenses.

Según el nuevo boletín: