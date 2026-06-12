A falta de pocos días para el fin de semana largo de junio , se confirmó lo que miles de personas se preguntaban: el martes fue declarado feriado y se extenderá para crear un descanso de cuatro días seguidos.

Si bien el asueto por el General Martín Miguel de Güemes cae miércoles, se trata de una fecha trasladable que será movida al lunes.

Quiénes podrán aprovechar el feriado del martes

En este caso, no se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un feriado local para un grupo de trabajadores de la provincia de Buenos Aires .

El asueto será para los trabajadores de la administración pública y optativo para los privados en las siguientes localidades:

General Madariaga, Pila, Coronel Charlone, Loma Verde, Cañada Seca, Carlos María Naón y Vedia por fiestas patronales.

Mar Chiquita celebra su aniversario fundacional.

De esta manera, por las fiestas patronales y el aniversario fundacional, habrá cese de tareas y fin de semana largo de cuatro días.

Imagen creada con ChatGPT

Se traslada el feriado del miércoles al lunes

El Gobierno nacional informa que el miércoles se conmemorará el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

Sin embargo, al tratarse de una fecha trasladable se moverá al lunes 15 para brindar 3 días de descanso a todos los trabajadores a nivel nacional.

En caso se presten servicios, se deberá cobrar una doble remuneración , tal como indica la Ley de Contrato de Trabajo.

Feriados nacionales 2026: todas las fechas confirmadas para el año

Una vez transcurrido el finde largo, el calendario oficial de feriados indica las siguientes fechas confirmadas: