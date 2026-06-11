Mientras gran parte de los argentinos ya planifica sus actividades en torno a los próximos feriados nacionales, algunos trabajadores contarán con un beneficio adicional durante junio.

Gracias a la coincidencia entre el feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes y distintos asuetos municipales, varias localidades del país podrán disfrutar de un fin de semana extra largo de cuatro días.

La medida alcanzará a municipios que celebran aniversarios fundacionales o fechas históricas relevantes para sus comunidades. Aunque no tendrá impacto a nivel nacional, sí modificará la rutina de miles de personas que podrán aprovechar la ocasión para descansar, realizar una escapada o participar de los festejos locales.

¿Cómo se forma el fin de semana largo de cuatro días?

El descanso extendido surge de la combinación entre el feriado del viernes 12 y el feriado nacional del lunes 15 de junio y los asuetos establecidos por diferentes gobiernos locales en fechas cercanas.

De esta manera, numerosos trabajadores podrán encadenar varias jornadas sin actividad laboral habitual, generando uno de los descansos más extensos antes del inicio pleno de la temporada invernal.

Además del beneficio para los residentes, las autoridades esperan que el movimiento turístico regional aumente durante esos días, favoreciendo a sectores vinculados con la gastronomía, la hotelería y las actividades recreativas.

Las localidades que tendrán asueto especial

Diversos municipios y ciudades confirmaron jornadas de descanso vinculadas con celebraciones históricas o aniversarios de fundación.

Entre las localidades alcanzadas se encuentran:

Gardey, partido de Tandil (Buenos Aires).

Manuel Ocampo, partido de Pergamino (Buenos Aires).

Concordia (Entre Ríos).

Gualeguay (Entre Ríos).

Ibarreta (Formosa).

El Colorado (Formosa).

Oberá (Misiones).

Tartagal (Salta).

Ciudad de San Juan (San Juan).

En cada uno de estos destinos suelen organizarse actividades culturales, actos oficiales, festivales y encuentros comunitarios que forman parte de las tradiciones locales.

¿Quiénes podrán disfrutar del asueto?

El beneficio alcanzará principalmente a los empleados del sector público que desempeñan funciones en las localidades mencionadas.

En estos casos, las dependencias estatales suelen suspender sus actividades durante la jornada establecida por las autoridades locales.

Para los trabajadores del sector privado, la situación dependerá de cada empresa. Al tratarse generalmente de días no laborables y no de feriados nacionales, la adhesión queda sujeta a la decisión de los empleadores y a las necesidades operativas de cada actividad.

Por ese motivo, mientras algunos trabajadores privados podrán sumarse al descanso extendido, otros continuarán con sus tareas habituales.

Feriados nacionales 2026: todas las fechas confirmadas

De cara al resto del año, el calendario oficial de feriados y días no laborables de 2026 ya cuenta con varias fechas confirmadas: