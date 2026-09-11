El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires dispuso una prórroga excepcional de 120 días para determinadas licencias de conducir profesionales que hayan vencido o venzan durante los próximos meses.

La medida busca evitar que las demoras en los trámites obligatorios impidan trabajar a miles de conductores.

La disposición alcanza a las licencias de conducir emitidas en territorio bonaerense cuyos vencimientos se produzcan entre el 1° de julio y el 31 de octubre de 2026.

Durante el período adicional, los conductores podrán circular legalmente pese a que la fecha original de vencimiento de la licencia de conducir haya quedado atrás.

La decisión fue oficializada mediante la Disposición N° 12/2026 y responde a las dificultades que todavía existen para conseguir turnos para determinados requisitos exigidos por el nuevo régimen nacional para conductores profesionales interjurisdiccionales.

Licencia de conducir vencida: quiénes podrán seguir manejando durante 120 días

La prórroga no alcanza a cualquier conductor. El beneficio está dirigido específicamente a las Licencias Nacionales de Conducir profesionales interjurisdiccionales emitidas en la Provincia de Buenos Aires.

Quienes estén incluidos podrán utilizar la licencia de conducir vencida durante 120 días corridos adicionales, contados desde la fecha en la que originalmente debía vencer.

Licencia de conducir: la Provincia extendió por 120 días la vigencia para conductores profesionales

El problema que demora la renovación y llevó a extender la vigencia

El nuevo sistema nacional establece una serie de requisitos para obtener o renovar las licencias de conducir profesionales interjurisdiccionales. Sin embargo, la disponibilidad de turnos ante los prestadores externos todavía resulta insuficiente en algunos puntos.

Frente a esta situación, el Ministerio de Transporte bonaerense solicitó a la ANSV que amplíe la cantidad de prestadores habilitados para capacitación y exámenes psicofísicos.

La incorporación de nuevos centros permitiría aumentar la oferta de turnos y facilitar el trámite para los conductores que necesitan completar estos requisitos. Mientras se concreta esa ampliación, la Provincia estableció la prórroga extraordinaria para evitar que las demoras administrativas terminen afectando la continuidad laboral.

Qué deben llevar los conductores para circular con la licencia vencida

La prórroga tiene validez en todo el territorio argentino, por lo que los conductores alcanzados por la Disposición N° 12/2026 podrán acreditar la extensión de la vigencia de su licencia ante controles de tránsito fuera de la Provincia de Buenos Aires.

Para evitar inconvenientes durante una fiscalización, el Ministerio recomienda llevar en el vehículo una copia impresa de la Disposición N° 12/2026 junto con la Licencia Nacional de Conducir.