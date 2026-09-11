Los conductores deben prestar atención al uso de las luces del vehículo, ya que circular de manera incorrecta puede constituir una infracción de tránsito.

Entre las conductas que pueden generar sanciones se encuentra el uso de las luces altas en situaciones innecesarias, especialmente cuando pueden provocar encandilamiento a otros usuarios de la vía.

La normativa establece reglas específicas para alternar las luces altas y bajas durante la circulación. En la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la reglamentación de la Ley de Tránsito indica que el cambio de luz alta por baja debe realizarse con suficiente anticipación para evitar el encandilamiento.

A su vez, el incumplimiento de las reglas sobre utilización de luces contempla sanciones económicas.

Luces altas: cuándo está prohibido utilizarlas

Las luces altas tienen una mayor intensidad y alcance, por lo que su utilización debe adecuarse a las condiciones de circulación.

El principal objetivo de la regulación es evitar el encandilamiento de otros conductores. Por este motivo, cuando un vehículo se aproxima en sentido contrario o existe riesgo de afectar la visión de otro conductor, se debe utilizar la luz baja.

En determinados caminos y circunstancias, las luces altas pueden resultar necesarias para mejorar la visibilidad. Sin embargo, mantenerlas encendidas cuando pueden encandilar a otros vehículos puede constituir una infracción.

Qué pasa con el scoring y la licencia de conducir

Imagen ilustrativa ChatGPT

El sistema de scoring establece un esquema de descuento de puntos para determinadas infracciones. El conductor comienza con un puntaje y puede perder unidades cuando comete determinadas faltas y existe una resolución que las deja firmes.

En CABA, la normativa establece distintas cantidades de puntos según la infracción cometida. Por ejemplo, existen faltas que implican descuentos de 2, 4, 5 o 10 puntos, de acuerdo con su gravedad.

Cuándo pueden inhabilitar la licencia de conducir

La situación más importante ocurre cuando un conductor pierde todos los puntos disponibles. En CABA, por ejemplo, el sistema prevé la quita de puntos y establece mecanismos específicos cuando el conductor llega al puntaje mínimo.

Por eso, un conductor que acumula distintas infracciones puede quedar en una situación más comprometida: cada sanción puede reducir su margen de puntos, y la acumulación de faltas puede terminar afectando su habilitación para conducir.

La consecuencia exacta, sin embargo, depende de la jurisdicción y de la infracción cometida.

Qué deben tener en cuenta los conductores

Para evitar multas y situaciones de riesgo, es fundamental: