La licencia de conducir tiene un período de vigencia determinado, pero puede perder su validez antes de ese plazo si el titular modifica alguno de los datos consignados en ella y no informa el cambio a la autoridad correspondiente.

La Ley Nacional de Tránsito establece que los conductores deben mantener actualizada la información vinculada a su licencia de conducir y denunciar cualquier modificación. La normativa contempla además una situación específica cuando el cambio implica una nueva jurisdicción.

El artículo 18 de la Ley N.º 24.449 establece que el titular de una licencia de conductor debe denunciar a la brevedad todo cambio de los datos consignados en ella . Si el cambio corresponde a la jurisdicción, debe solicitar una nueva licencia de conducir ante la autoridad jurisdiccional correspondiente.

La norma también fija una consecuencia concreta para quienes no informen la modificación: la licencia de conducir caduca a los 90 días de producido el cambio no denunciado.

¿Qué dato hay que actualizar para evitar que la licencia de conducir caduque antes de tiempo?

No se trata únicamente del domicilio. La obligación alcanza a todo cambio de los datos consignados en la licencia de conducir.

Por eso, cuando alguno de los datos registrados se modifica, el titular debe informarlo a la brevedad ante la autoridad correspondiente. De esta manera, la información de la licencia de conducir permanece actualizada y se evita que opere el plazo establecido por la normativa.

El caso del cambio de jurisdicción tiene además un procedimiento específico: si el conductor pasa a pertenecer a otra jurisdicción, debe solicitar una nueva licencia de conducir ante la autoridad correspondiente.

La licencia de conducir puede caducar a los 90 días si no se informa un cambio en los datos registrados. ChatGPT

¿Qué pasa si cambio de domicilio y no lo informo?

Un cambio de domicilio puede implicar una modificación de los datos que figuran en la licencia de conducir y, por eso, debe analizarse si corresponde actualizar la información ante la autoridad de tránsito.

La regla general establecida por el artículo 18 es que todo cambio de los datos consignados debe ser denunciado . Si la modificación no se informa, la licencia de conducir caduca a los 90 días de producido el cambio no denunciado.

Por eso, ante cualquier modificación de la información registrada, lo recomendable es realizar la actualización a la brevedad y no esperar a que transcurra el plazo previsto por la ley.

¿Qué ocurre si cambio de jurisdicción?

El cambio de jurisdicción tiene un tratamiento específico en la Ley de Tránsito. En ese caso, no alcanza con conservar la licencia anterior: el titular debe solicitar otra ante la nueva autoridad jurisdiccional.

Para otorgarla, la autoridad debe contar previamente con un informe del Registro Nacional de Antecedentes del Tránsito. Además, la nueva licencia se entrega contra la devolución de la anterior.

Un punto importante es que el cambio de jurisdicción no implica comenzar automáticamente un nuevo período de vigencia. La nueva licencia se otorga por el período que todavía le restaba de vigencia a la anterior.

¿Cuándo puede caducar la licencia de conducir?

Según el artículo 18 de la Ley N.º 24.449, la licencia de conducir caduca a los 90 días de producido un cambio en los datos que no haya sido denunciado.

La reglamentación también establece que la licencia de conducir pierde validez transcurrido ese plazo cuando no se informó la modificación. La normativa vigente contempla, además, la actualización de la licencia digital cuando se producen cambios en los datos registrados.

Por este motivo, los conductores deben verificar que los datos asociados a su licencia se encuentren actualizados y comunicar cualquier modificación ante la autoridad correspondiente.

En caso de un cambio de jurisdicción, además de informar la modificación, se debe gestionar la nueva licencia ante la autoridad de la jurisdicción correspondiente, que la otorgará por el tiempo de vigencia que todavía reste de la licencia anterior.